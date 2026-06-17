Juan Bernat renueva con el Eibar hasta 2027

El Eibar ha anunciado este martes oficialmente que el futbolista Juan Bernat continuará defendiendo la camiseta del club una temporada más. El equipo guipuzcoano y el lateral valenciano han ampliado su vinculación y Bernat seguirá en la entidad armera durante la temporada 2026-27.

Nacido en Valencia en 1993, Bernat llegó a Ipurua en el mercado invernal de 2025 para reforzar el carril izquierdo del conjunto azulgrana.

Formado en la cantera del Valencia, el defensa cuenta con una amplia trayectoria en la élite del fútbol europeo tras su paso por clubes de la entidad del Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, el Benfica, el Villarreal o el Getafe.

En su primera campaña como futbolista del Eibar ha disputado diez encuentros oficiales, dos de ellos como titular, en los que aportó su "experiencia, calidad y recursos" al equipo en el tramo final de la temporada, en el que estuvo a punto de disputar la promoción de ascenso a Primera.

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Con esta ampliación de contrato, la entidad armera da continuidad a un jugador con una extensa experiencia al máximo nivel y que seguirá como parte del proyecto deportivo azulgrana durante el próximo curso.