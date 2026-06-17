Luz verde a las torres del Nou Mestalla: dos hoteles, un centro comercial y dos años de obras

El Ayuntamiento de Valencia acaba de conceder licencia ambiental y de obras para el complejo inmobiliario terciario situado junto al Nou Mestalla. El proyecto promovido por Atitlan contempla la edificación de un hotel de cuatro estrellas, un hotel-apartamento, un centro comercial, oficinas y un aparcamiento subterráneo en la zona de Cortes Valencianas.

Según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, el proyecto se divide en dos volúmenes principales unidos por un zócalo en planta baja. Una primera torre de 20 plantas albergará un hotel de cuatro estrellas con 245 habitaciones y 482 plazas de alojamiento

El segundo bloque, de 13 plantas, estará destinado a un hotel-apartamento de dos estrellas con 650 unidades y 1.300 plazas. Asimismo, el proyecto albergará un centro comercial ubicado en planta baja, entreplanta y semisótano, con acceso directo desde el "pódium" del estadio y las calles circundantes

Finalmente, el proyecto promovido por Atitlan contempla oficinas situadas en la primera planta del bloque de 13 alturas, y un aparcamiento de tres niveles de sótano con un total de 606 plazas para vehículos (372 en el sótano -1 y 234 en el -2) y 1.079 plazas para bicicletas

Para obtener esta licencia, el Valencia CF ha ingresado 11 millones de euros (IVA incluido) en las arcas municipales para costear la construcción de un polideportivo en Benicalap que ejecutará el Ayuntamiento de València. Y se han depositado 563.502 euros (el 5% del coste del polideportivo) como garantía para la reconstrucción de una chimenea protegida y la puesta en valor de restos arqueológicos en la parcela.

La obra se realizará en cuatro fases sucesivas: en la primera se actuará sobre el espacio libre perimetral y las escaleras para garantizar la evacuación segura del Nou Mestalla, que debe estar lista para su puesta en funcionamiento.

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La segunda fase estará centrada en la estructura hasta la planta técnica, incluyendo el aparcamiento, el centro comercial y las oficinas. Y las fases tres y cuatro servirán para finalizar el hotel-apartamento en el bloque de 13 plantas y el hotel en la torre e 20 plantas, respectivamente. Las obras deben comenzar en un plazo de 6 meses y finalizar en un máximo de 24 meses desde la notificación de la licencia.