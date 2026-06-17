Alianza ambiciosa
Pau Gasol propone invertir 55 millones de euros en la Liga F
El objetivo es "profesionalizar su modelo comercial y acelerar su internacionalización", según desveló este martes la patronal del fútbol femenino.
El Periódico
Gasol16 Ventures, el vehículo de inversión del exjugador español de baloncesto Pau Gasol, lidera junto a otros inversores una propuesta de inversión de 55 millones de euros en la Liga F y sus clubs para "profesionalizar su modelo comercial y acelerar su internacionalización", ha desvelado este martes la patronal del fútbol femenino.
En caso de cumplirse, la inyección supondría la mayor inversión privada recibida por una liga femenina de fútbol y una "de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional", según destaca la Liga F. En cualquier caso, la propuesta será sometida a aprobación en una Asamblea Extraordinaria de Clubes convocada el próximo 29 de junio.
Según desvela la patronal, la inversión tiene como objetivos "el desarrollo comercial de la competición, su posicionamiento internacional y el crecimiento y consolidación de un modelo a largo plazo para la liga y sus clubes y se enmarca en la tendencia de entrada de capital privado en deporte femenino en Europa".
Experiencia en EEUU
También señala que Gasol16 Ventures, cuya actividad inversora se concentra en el sector del deporte, la salud y el bienestar, aspira a aportar a esta alianza "no solo capital, sino también la red de relaciones comerciales e institucionales, así como el conocimiento construido durante la carrera deportiva de Pau Gasol en la NBA y en la selección española".
"Pau aportará, además, su experiencia directa en el deporte femenino como inversor en la WNBA, la liga de baloncesto femenino profesional de Estados Unidos, así como el Bay FC de la NWSL, la liga de fútbol femenino de Estados Unidos", concluyó.
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