El brutal recibimiento del Roig Arena a Bojan Dubljević
La afición 'taronja' le brindó una atronadora ovación en señal de agradecimiento y cariño por las once temporadas que regaló a Valencia Basket
Bojan Dubljević es una auténtica leyenda de Valencia Basket por haber defendido con sudor y talento la camiseta taronja en años clave en la historia del club. El jugador montenegrino, que recientemente anunció su retirada del baloncesto, fue protagonista indiscutible del momento más feliz de la historia de la entidad: la conquista de la Liga ACB.
Precisamente en la final por ganar el segund título liguero de la historia del club, Dubljević se ha dejado ver en el Roig Arena y el recibimiento de la gente ha dejado más que patente el estrecho vínculo que hay entre la afición valenciana y el pívot.
La aparición del montenegrino puso en pie al público del Roig Arena, que le regaló una atronadora ovación para demostrarle su agradecimiento y su cariño por las once temporadas que defendió la casaca 'taronja'.
Etapa de éxitos en el Valencia Basket
Dubljevic fue pieza indispensable en cuatro títulos del primer equipo masculino, siendo el MVP del Playoff Final de la Liga Endesa ganada en 2017, además de levantar los trofeos de la Eurocup en 2014 y 2019 y la Supercopa Endesa en 2017. Después de ser uno de los grandes responsables del crecimiento de la entidad en la última década, Dubljevic dejó el Valencia Basket como el segundo jugador con más partidos disputados en el primer equipo masculino (629), el jugador extranjero con más partidos y más temporadas (11) y el máximo anotador y reboteador de la historia de la entidad. Y su tarjeta de carrera como taronja fue impresionante: 11,7 puntos con un 38,5% en triples, 5,5 rebotes y 1,5 asistencias para 14,02 de valoración.
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