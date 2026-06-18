Carrera Ponle Freno Valencia: itinerario y calles cortadas este domingo en Valencia

La carrera 'Ponle freno', con dos modalidades -una 5K y una 10K-, tendrá lugar el próximo domingo, 21 de junio, de 8:30 a 9:45 horas y recorrerá vías como el paseo de l’Albereda, la plaza de Europa, la avenida de França, la calle del Pintor Maella, Pare Tomàs de Montañana y el Pont de Montolivet. En el caso de la modalidad 10K el recorrido se completará por el interior de los Jardines del Túria.

El montaje de la zona de salida y meta, en el paseo de L’Albereda -entre la plaza de las Falleres Majors y la plaza de Europa- empezará el sábado a las 15:00 horas con posibles cortes parciales. Los posibles cortes en dirección al centro de la ciudad se iniciarán el sábado a las 22:00 horas y en dirección hacia el mar, el mismo domingo a las 7:30 horas.

Plaza de las Falleras Mayores de Valéncia / Moisés Domínguez

Desde el sábado 20, a las 14:00 horas, y hasta el domingo 21, a las 14:00 horas, está prohibido estacionar en L’Albereda en dirección al centro de la ciudad, entre la plaza de las Falleres Majors y la plaza de Europa, mientras que en sentido contrario estará prohibido desde las 23:00 horas del sábado.

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Información EMT València

Con motivo de la celebración de la carrera, la EMT ha planificado desvíos de las líneas 19, 35, 40 y 94. Las nuevas rutas planificadas podrán consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la app y en redes sociales.