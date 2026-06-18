La cláusula de Javi Guerra es de 40 millones de euros... y asciende en el mes de agosto

El excelente final de temporada de Javi Guerra (23 años), que le llevó a debutar con la selección española el pasado 4 de junio frente a Irak, ha vuelto a dirigir los focos del mercado sobre el jugador con mayor valor de la plantilla del Valencia CF: Javi Guerra. El martes el director deportivo del FC Barcelona, Deco, se reunió en Barcelona con los agentes del jugador, y este jueves la Cadena Cope ha informado sobre el precio de la cláusula de rescisión del futbolista valenciano, 40 millones de euros, cantidad que crecerá hasta 60 'kilos' en las semanas finales del mercado. Un extremo informativo que puede confirmar este diario.

Para el Barcelona, a día de hoy, Javi Guerra no se trata de una prioridad. De hecho, por la necesidad de encontrar un mediapunta del perfil de Bernardo Silva, quien se ha decantado finalmente por el Real Madrid entrenado por su compatriota Jose Mourinho, Deco tiene subrayado entre las alternativas a esa posición a otro jugador: Kang In Lee, actualmente en las filas del PSG y también representado por el exjugador del Valencia Javi Garrido. El surcoreano, por el que los parisinos pagaron 22 millones al RCD Mallorca, termina contrato en 2028.

Kang In, en el punto de mira culé

El martes Deco se informó sobre las condiciones contractuales y la situación en sus clubes de ambos jugadores con fuerte vínculo valencianista. Kang In debió hacer las maletas, sin protagonismo en el verano de 2021. Javi es uno de los principales referentes del presente y ha manifestado su deseo de continuar como valencianista con vistas a una temporada en la que se vivirá la despedida de Mestalla con el objetivo de regresar a las competiciones europeas en el tránsito el nuevo estadio. Ese es uno de los pilares del proyecto económico que vende el club.

Kang In Lee contra la República Checa / Alex Cruz

Sin embargo, detrás de Javi Guerra, que no ha tenido más que un sondeo por parte del Barcelona, hay más: una amplia serie de clubes que no le quitan el ojo desde hace dos años. Entre ellos, el Atlético de Madrid y conjuntos de la Premier League como el Aston Villa y el Newcastle.

En sintonía con Javi Guerra, cuyo salario es creciente conforme avanzan las temporadas desde la renovación del pasado verano hasta junio de 2029, el Valencia también filtra un mensaje contundente. No está en venta. Incluso, al hablar de planificación, se indica que apenas hay jugadores imprescindibles en la plantilla, pero de haber uno, ese es él, Guerra. Por lo que respecta al jugador, un ejemplo de que se encuentra cómodo en el equipo es la publicación que ha hecho este jueves en sus historias de Instagram, una fotografía con la camiseta de la próxima campaña.

La cláusula marcará el verano

La cláusula de rescisión en el inicio del mercado en el mes de julio es de 40 millones de euros, y como ha apuntado Cope, ascenderá a 60 millones hasta el final del mercado en las semanas de agosto. Por lo tanto, el precio que dejaría sin maniobra al Valencia es bastante inferior a los 100 millones que se fijaban en el contrato anterior a la renovación hasta el 29.

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Esta es de 40 millones de euros durante el mes de julio y asciende a 60 millones una vez avance el mercado. Una cifra inferior a los 100 millones que figuraban en su anterior contrato antes de la renovación hasta 2029. Desde hace meses, el club apunta la idea de reconstruirse en torno a Guerra. Este verano, el mercado puede poner seriamente a prueba esos planes de Ron Gourlay, CEO de Fútbol.