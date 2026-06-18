El Levate impulsa una torneo internacional de fútbol base

El Levante UD ha impulsado un torneo internacional de fútbol base, la Levante UD International Cup. Un torneo quese disputará hasta el próximo en la Ciudad Deportiva y en el campo Beltrán Báguena del CD Buñol, reuniendo a más de 70 equipos de carácter nacional e internacional.

El presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, ha mostrado su entusiasmo ante el inicio de la competición y ha destacado la enorme complejidad logística que hay detrás del evento. "Esta International Cup nace con una vocación muy clara. En el Levante UD apostamos firmemente por la base, por las canteras y por el fútbol formativo en todas sus expresiones. Queremos que el club sea, ante todo, un espacio de juego, de convivencia y de valores para los jóvenes deportistas. Este torneo es el reflejo de lo que somos y de lo que queremos proyectar al mundo".

Asimismo, el máximo dirigente ha agradecido públicamente la colaboración del Club Deportivo Buñol y de su ayuntamiento para absorber una parte del volumen de partidos, así como la labor liderada por Daniel Pastor y Miguel Miró (responsable de Desarrollo de Negocio) junto a los distintos departamentos del club.

Culminación a diez años de trabajo

Por su parte, Daniel Pastor ha puesto en valor el recorrido histórico que ha permitido la creación de este torneo, señalando que es la culminación de una década de expansión global de la metodología granota a través de campus y acuerdos estratégicos en múltiples continentes. "No estamos presentando únicamente un torneo. Estamos presentando el resultado de una trayectoria de diez años de trabajo internacional, durante los cuales el Levante Unión Deportiva ha ido construyendo su presencia en diferentes países y generando relaciones con clubes, academias, jugadores, entrenadores y familias".

Cuatro días de competición, inclusión y entretenimiento

El torneo ha integrado a equipos de categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, femenina y Genuine, combinando las modalidades de fútbol 7 y fútbol 11. La organización ha dispuesto un sistema de liguillas y fases finales paralelas para asegurar que todos los participantes jueguen el máximo número de partidos posible, los cuales estarán dirigidos por árbitros designados por el Comité Técnico de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

Uno de los momentos más esperados llegará este viernes por la tarde con la fiesta de inauguración oficial en el Estadio Ciutat de València, donde se darán cita más de mil jóvenes futbolistas. El sábado se habilitará una Fan Zone con actividades lúdicas, food trucks e hinchables, mientras que las finales y la entrega de trofeos tendrán lugar el domingo alrededor de las 13 horas en la Ciudad Deportiva del Levante UD en Buñol.

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Los menores de 16 años tendrán entrada gratuita, mientras que el resto del público podrá adquirir pases diarios o abonos para los cuatro días (con promociones especiales por la compra de tres o más pulseras). Toda la información relativa a calendarios, campos y clasificaciones se ha centralizado en la aplicación móvil oficial del torneo para que los familiares y aficionados puedan seguir la competición en tiempo real.