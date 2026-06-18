Así es la nueva camiseta del Valencia CF para la temporada 2026-2027: incluye el Rojo Torino para la despedida de Mestalla

Pese a que ya se había filtrado estos días en las redes sociales, el Valencia CF y PUMA han hecho público este jueves la equipación HOME para la temporada 2026-27, una nueva colección diseñada que rinde homenaje a la historia e identidad del Club en la temporada que concluirá con la despedida del Camp de Mestalla.

Tradición, elegancia e innovación se entremezclan en un diseño que combina por primera vez en una misma equipación el blanco y el Rojo Torino, color alternativo más utilizado por el Valencia CF a lo largo de su historia. Los dos colores se unen para celebrar la eternidad del Camp de Mestalla con un diseño que conecta el legado a través del tiempo, reivindicando la pasión del Club, la valentía del murciélago y la trayectoria histórica de una identidad centenaria.

La camiseta del Valencia CF / L-EMV

La camiseta mantiene el blanco como color predominante, mientras que el Rojo Torino cobra protagonismo resaltando el cuello de pico, las mangas y diferentes acabados. Además, el símbolo del murciélago, icono universal del Valencia CF a lo largo de su historia, está presente en diferentes elementos de un diseño que cobra fuerza en cada detalle: desde la parte posterior del cuello al escudo, que incorpora como gran novedad un relieve texturizado que reproduce la silueta y el movimiento de las alas de este emblema del Club y de la ciudad.

La colección se completa manteniendo el pantalón y medias en color negro, generando el contraste habitual sobre la base blanca de la camiseta, y para esta temporada incluye como principal elemento novedoso los detalles en Rojo Torino. Esta combinación aporta una imagen renovada, conmemorativa y distintiva: líneas limpias, inspiración clásica y fuerza visual con una marcada personalidad.

El rojo torino se incluye en la camiseta de la primera equipación / L-EMV

En color negro resaltan los logotipos de PUMA, ubicados en el pecho y en los hombros, así como el de TM Grupo Inmobiliario como Main Global Partner en el frontal de la camiseta y el de Divina Seguros, Aseguradora Oficial del Valencia CF, situado en la manga izquierda. Mientras tanto, en el pantalón destaca en color blanco el logotipo de PUMA y el de Škoda, Premium Plus Partner y Vehículo Oficial delValencia CF.

Enel apartado técnico, la nueva camiseta incorpora la última evolución de la tecnología ULTRAWEAVE “Thermoadapt” de PUMA, un tejido de alto rendimiento desarrollado para ofrecer una mayor elasticidad y transpirabilidad sin renunciar a la ligereza característica de la colección. El resultado es una equipación diseñada para maximizar la comodidad y el rendimiento de los jugadores tanto en competición como en los entrenamientos.

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Cuánto cuesta y dónde comprarla

El HOME KIT estará disponible en la tienda online del Valencia CF a partir de las 10:00 horas de hoy, en las tiendas oficiales del Valencia CF (Colón 50 y Camp de Mestalla), en todas las tiendas PUMA y en puma.com, al precio de 100 euros en adulto y de 80 para junior.