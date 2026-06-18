Pedro Martínez: "No deberíamos de haber llegado a la prórroga"

Cruel desenlace para Valencia Basket en el primer partido de la final de Liga Endesa. El conjunto taronja tuvo el triunfo en su mano, pero terminó sucumbiendo al vendaval de triples blaugrana, que anotó tiros inverosímiles para terminar llevándose la victoria.

Tras el encuentro, Pedro Martínez lamentó la derrota, destacó el talento del Barça pero también habló de ciertos aspectos que su equipo puede corregir de cara a los próximos partidos. Y, sobre todo, dejó claro que el partido no debió haber llegado a la prórroga con la ventaja que tenía su equipo a falta de un minuto.

Aspectos a mejorar

"Siempre en un partido hay acciones que son para mejorar, de las que te acuerdas cuando acabas perdiendo, pero le damos valor al rival que ha tirado muy bien de tres puntos. Hemos empezado bien, pero hemos tenido problemas defensivos, habíamos hablado algunas cosas, otras no, pero tienen que ver con su talento. Siempre hay cosas que podemos mejorar. No tendríamos que haber llegado a la prórroga, hemos tenido la opción de ganar, ahora a pasar página".

¿Por qué no tendría que haber llegado el partido a la prórroga?

"Hemos entrado en el último minutos cuatro puntos arriba, ha habido un parcial de 6-2 que seguro que podríamos haber defendido mejor".

¿Cómo está el vestuario?

"Hay que pensar ya en el siguiente, no darse por vencido, prepararse mentalmente y técnicamente. Nos tenemos que recuperar y pensar en el siguiente".

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¿Cambios de cara al siguiente partido?

"Siempre hay cosas que puedes ajustar, ahora analizaremos el vídeo al detalle, ellos también y habrá ajustes, hay situaciones que podemos hacer mejor pero tampoco tienes la certeza. Pasarán otras cosas y hay que ver algunas cosas que sí podemos hablarlas y otras simplemente y otras tienen que ver con la inspiración de los jugadores".