A tres pasos de la gloria

La temporada de Valencia Basket merecía, al menos, la oportunidad de cerrarla por todo lo alto con un título. Y esa oportunidad la tiene. O, mejor dicho, se la ha ganado. Se ha ganado el derecho a disputar la gran final de Liga Endesa en una eliminatoria ante el FC Barcelona al mejor de cinco partidos que arranca este jueves en el Roig Arena a partir de las 20:00 horas.

Es el primer asalto entre los dos contendientes al título. La primera piedra para el primer equipo que sume tres victorias. El conjunto taronja, con el aliente de su gente, quiere hacer valer su condición de local y apuntarse el primer tanto de la final. La serie puede ser larga, pero si algo está claro es que Valencia Basket está a tres victorias de conquistar la segunda Liga Endesa de su historia. A tres victorias de tocar la gloria.

Todavía con bajas sensibles

Para el primer partido, difícilmente va a recuperar Pedro Martínez a alguno de los jugadores lesionados. Xabi López-Arostegui y Nate Reuvers, que sufrió un esguince de tobillo en el primer partido ante Joventut, están descartados. Josep Puerto, por su parte, ha conseguido reincorporarse parcialmente a los entrenamientos con el grupo, aunque parece precipitado que pueda estar disponible para este jueves.

Un camino exigente, aunque impoluto, hacia el segundo título

Las victorias no son sinónimo de facilidad, aunque es una realidad que Valencia Basket apenas ha mostrado debilidades en estos Playoff de Liga. Tanto en cuartos de final como en semifinales eliminó a sus rivales por la vía rápida, sin perder ni un solo partido, logrando la clasificación a la final con un pleno de victorias. Es la segunda temporada consecutiva que lo consigue y ahora, en el primer partido de la final, tendrá la oportunidad de sumar su sexta victoria consecutiva en Playoff, algo que no ha logrado nunca antes.

En cualquier caso, el mayor hito para el conjunto taronja es el de añadir a las vitrinas del Roig Arena un segundo título de Liga. El de la temporada 2016/17 fue especial por ser el primero, y este lo sería por tratarse del broche perfecto a la que probablemente sea la mejor temporada de la historia taronja, con la Final Four de Euroliga como gran logro hasta el momento.

Un rival al alza

En frente estará un Barcelona que ha recuperado efectivos y sensaciones en las últimas semanas. Desde el regreso de Xavi Pascual, el conjunto blaugrana ha completado un gran sprint final en la competición doméstica, con 14 victorias en los últimos 17 partidos de fase regular y superando las eliminatorias de cuartos y semifinales ante UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, esta última con un contundente 3-0. Además, el Barça no pierde un partido como visitante desde el 19 de abril en Lleida y, desde entonces, ha sumado siete triunfos a domicilio consecutivos.

La mejoría blaugrana se explica con cifras: Si en sus primeros 23 partidos el Barça anotaba 88,3 puntos, en los últimos 17 ha promediado 94,4. El equipo azulgrana tiene la mejor eficiencia ofensiva desde la jornada 24 (1,24 puntos anotados por posesión) con la mejor eficacia de tiros de campo (61%) y es el que mejor controla su rebote defensivo (77,3%) con el mejor porcentaje de rebote total (55,2%) en esa recta de partidos.

Toko Shengelia y Will Clyburn son los jugadores con mejor valoración de la temporada blaugrana, y sin duda dos de las grandes amenazas para Valencia Basket, aunque la realidad es que la de Xavi Pascual es una plantilla repleta de experiencia y calidad con otros nombres destacados como Kevin Punter, Laprovittola o Vesely, entre otros.

Obligados a cambiar la tendencia

Valencia Basket está obligado a cambiar la tendencia de los enfrentamientos de Playoff ante el Barça si quiere ser campeón. Hasta ahora se han visto las caras en rondas eliminatorias en seis ocasiones, con cinco triunfos blaugranas y solo uno taronja, aunque precisamente esa victoria de los valencianos fue en la 2016/17, campaña en la que se terminó levantando el título de Liga.

Solo esta temporada, el de este jueves será el quinto enfrentamiento entre ambos conjuntos tras dos de fase regular de Liga y dos de Euroliga, con un balance de 2-2 después de que los blaugrana vencieran en los dos europeos y los taronja en los dos domésticos, el último fue en el partido que puso punto final a la fase regular de Liga.

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Y con todos los ingredientes encima de la mesa y ya sin margen para más preparativos, Valencia Basket y FC Barcelona arrancan la final de Liga Endesa. El Roig Arena quiere sumar el primer punto para sus jugadores. La gloria les espera.