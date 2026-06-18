Valencia Basket - FC Barcelona: horario y dónde ver en televisión y online la Final de la Liga ACB

Valencia Basket y FC Barcelona arrancan este jueves la serie de cinco partidos de la Final de la Liga Endesa. Será la primera piedra para el primer equipo que sume tres victorias. El conjunto taronja, con el aliente de su gente, quiere hacer valer su condición de local y apuntarse el primer tanto de la final. La serie puede ser larga, pero si algo está claro es que Valencia Basket está a tres victorias de conquistar la segunda Liga Endesa de su historia. A tres victorias de tocar la gloria.

Ambos equipos ya se midieron en la final de 2003. Aquella fue la primera final en la historia del club 'taronja' pero el Barça de Svetislav Pesic apenas dio opción al conjunto de Paco Olmos y, liderado por Dejan Bodiroga, culminó con un 3-0 un triplete que incluyó la Copa del Rey y la Euroliga.

Tuvo que esperar catorce años el Valencia para jugar de nuevo la eliminatoria final de la Liga. Fue en 2017, en la primera etapa en el club de su actual técnico Pedro Martínez, y con el Real Madrid como rival. El conjunto valenciano, que partía con el factor cancha en contra, dio la sorpresa y alzó el título en la Fonteta al imponerse por 1-3. La pasada campaña el equipo que volvía ya a dirigir Pedro Martínez regresó a la final de la Liga Endesa y se midió al Real Madrid, que le superó por un claro 3-0 para alzar el trofeo.

La cuarta final liguera del Valencia será por tanto la tercera que disputa con el técnico catalán al frente del equipo 'taronja', la segunda ante el Barcelona y por primera vez llegará un año después que la anterior.

Calendario de partidos de la final de la LIga ACB

Partido 1: Jueves 18 en el Roig Arena (20:00h)

Partido 2: Sábado18 en el Roig Arena (20:00h)

Partido 3: Lunes 22 en el Palau Blaugrana (20:00h)

*Partido 4: Miércoles 24 en el Palau Blaugrana (20:00h)

*Partido 5: Sábado 27 en el Roig Arena (20:00h)

Los partidos de la final de la Liga Endesa se retransmiten a través de DAZN. Las entradas para el partido se habilitarán en la taquilla vitrtual del Valencia Basket.