Alharilla seguirá liderando al Levante UD Femenino hasta 2029
El Levante UD renueva a Alharilla como eje fundamental para el impulso del equipo hasta la primera división
El Levante UD y Alharilla Casado han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación de la futbolista jienense hasta el 30 de junio de 2029, asegurando así la continuidad de una de las grandes referentes de la historia de la entidad granota.
La capitana levantinista, que cumplirá 14 temporadas defendiendo la camiseta azulgrana, prolonga su compromiso con el club de su vida y seguirá siendo una pieza fundamental dentro y fuera del terreno de juego. La renovación supone un nuevo capítulo en una relación que comenzó en el verano de 2012, cuando llegó procedente del Sporting Club de Huelva. Desde entonces, Alharilla se ha convertido en un símbolo del Levante UD Femenino.
El club ha anunciado su renovación a través de un emotivo vídeo (que puedes ver también en este enlace) en el que han participado las capitanas de los diferentes equipos de la escuela y de la cantera femenina, rindiendo homenaje a la futbolista como una auténtica "capitana de capitanas".
En la pieza audiovisual han colaborado Tania Sánchez (Femenino B), Daniela García (Femenino C), Andrea Navarro (Femenino D), Amalia Benavent (Infantil C), Nuria Solís (Alevín C), Sofía Rodríguez (Alevín D), Nora Montiel (Benjamín C) y Candela Mut (Benjamín D), escenificando el respeto y el espejo en el que se miran todas las generaciones de la base granota.
La futbolista de Porcuna acumula ya 356 partidos oficiales con la elástica granota y ha anotado 43 goles. Durante su extensa trayectoria en Orriols, Alharilla ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes del Levante UD Femenino. La jugadora ha participado en dos ediciones de la UEFA Women's Champions League, además de disputar dos finales de la Supercopa de España y una final de la Copa de la Reina. A ello se suma su papel como una de las líderes del vestuario y referente para las generaciones más jóvenes que han ido llegando al primer equipo.
Con este acuerdo hasta 2029, el Levante UD garantiza la continuidad de una de las jugadoras más emblemáticas de su historia, una capitana que seguirá liderando al equipo dentro y fuera del césped.
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