Alicia Flórez regresa al Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho oficial la vuelta de Alicia Flórez a su equipo femenino. La base regresa al club que tiene sus derechos después de una temporada cedida en Durán Maquinaria Ensino y de estar viviendo ahora mismo su primera experiencia en la WNBA. La actual jugadora de Washington Mystics vuelve a casa, formando parte de la reconstrucción que esta realizando el Valencia Basket Femenino de cara a la temporada 2026/27, con un contrato que finalizará cuando termine la temporada.

La jugadora de 22 años y 1.75m ya cuenta con cuatro títulos en su palmarés ganados con el Valencia Basket. Durante su primera temporada completa, la 2024/25, la jugadora promedió 14 puntos, 7 rebotes, 4,5 asistencias, 2,6 robos y 21,5 de valoración antes de marcharse cedida para continuar con su formación. Alicia Flórez se une así a Virag Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club.

Del Valencia Basket a la WNBA... y de vuelta a Valencia

La jugadora llegó a Valencia durante la temporada 22-23 para jugar con el equipo vinculado al Valencia Basket 'La Cordà Paterna', pero no se unió al equipo hasta los playoffs a causa de una lesión. Durante la siguiente campaña continuó jugando en la LF Challenge, alternando con el primer equipo hasta que se estableció como una figura importante del primer equipo.

Se marchó cedida a Durán Maquinaria Ensino después de completar su primera temporada entera con el Valencia Basket Femenino, donde triunfó hasta el punto que la WNBA se fijó en ella. Las Washington Mystics anunciaron su fichaje con un contrato de desarrollo a principios de mayo. La exterior ha tenido un impacto directo en la liga estadounidense, donde está promediando 7,3 puntos, 2 rebotes, 4,3 asistencias, 1 robo y 23 minutos, números que le han servido para conseguir el contrato profesional.

Noticias relacionadas

Alicia Flórez, que alterna el primer equipo con el filial, fue la mejor de Valencia Basket ante todo un Fenerbahce. Con 17 puntos fue la máxima anotadora taronja //GERMÁN CABALLERO / Redacción Levante EMV

El Valencia Basket recupera a una jugadora joven y de impacto inmediato con vistas a un futuro prometedor y que ya cuenta con experiencia dentro de la selección española. Un fichaje de gran nivel para seguir reforzando el nivel del conjunto ahora liderado por Javier Torralba.