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MUNDIAL 2026

Se busca delantero centro para selección pentacampeona del mundo. Razón: Carlo Ancelotti

Desde Ronaldo Nazario en Alemania 2006, Brasil no he encontrado un ariete de garantías que le permita aspirar a su sexta estrella

Carletto probó con Igor Thiago en el estreno ante Marruecos, sacó después a Cunha y mantiene inédito al madridista Endrick

Igor Thiago, ante Bono y Mazraoui, durante el Brasil-Marruecos.

Igor Thiago, ante Bono y Mazraoui, durante el Brasil-Marruecos. / AFP7 vía Europa Press

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Si vio por televisión el dubitativo debut de Brasil en el Mundial, frente a Marruecos, y no tenía ni la menor idea de quién era ese tipo grande y fuerte que llevaba el '9' y jugaba de delantero centro, no se preocupe. Es normal. Era Igor Thiago, delantero del Brentford de 24 años que esta temporada se ha destapado con 22 goles en la Premier. El equivalente a Vedat Muriqi en la Liga española, por decirlo de alguna manera. Y, sí, es lo mejor que ha encontrado Carlo Ancelotti para el reto de llevar la sexta estrella a Brasil. Al menos, de momento.

Sí, es cierto que Igor Thiago ha acumulado méritos a base de goles en un equipo que, contra todo pronóstico, ha acabado la Premier en una notable novena posición. Tan cierto como que el caché que acredita es escaso para una selección que aspira al título universal. De hecho, el delantero del Brentford estuvo fuera del radar de Ancelotti hasta el parón de marzo. Su titularidad ante Marruecos fue solo la segunda de su carrera, tras ser elegido también en el último amistoso previo, ante Egipto.

Carlo Ancelotti, durante un entrenamiento de Brasil.

Carlo Ancelotti, durante un entrenamiento de Brasil. / MAURO PIMENTEL / AFP

El problema no es nuevo, aunque no hace honor a la historia del combinado sudamericano. Durante dos largas décadas (1986-2006) en las que ganó dos Mundiales y disputó otra final más, Brasil fue encadenando delanteros de primer orden para rematar sus alineaciones. Se diría que la saga la arrancó Careca, con sus cinco goles en México 1986, aunque en Italia 1990 se quedara en dos, los mismos que Müller. En esa cita ya aparecieron Romário y Bebeto, claves después con cinco y tres tantos en EEUU 1994.

Los tres Mundiales de Ronaldo

Francia 1998 fue el Mundial de la eclosión de Ronaldo, con cuatro goles complementados con otros tres de Bebeto. El Fenómeno sería la referencia de Brasil en otras dos citas mundialistas, con ocho tantos en el quinto título brasileño en Japón y Corea del Sur 2002 (entre ellos los dos de la final ante Alemania) y tres con aroma a despedida en Alemania 2006.

Ronaldo, batiendo a Kahn en la final del Mundial 2002.

Ronaldo, batiendo a Kahn en la final del Mundial 2002. / BERND WEISSBROD / EFE

Con Ronaldo murió la estirpe de los grandes delanteros brasileños. En los cinco Mundiales posteriores, incluyendo el actual, el dorsal 9 ha ido cambiando de manos sin que ningún futbolista haya llegado a acumular méritos para quedárselo en propiedad. El primero en intentarlo fue el entonces sevillista Luis Fabiano, que cerró su primer y único Mundial, Sudáfrica 2010, con tres goles, dos de ellos a Costa de Marfil en la fase de grupos.

Fred, Gabriel Jesus, Richarlison...

Fred fue el siguiente en la línea sucesoria, con un solo gol en Brasil 2014. Gabriel Jesus ni siquiera marcó en Rusia 2018. Richarlison celebró tres en Qatar 2022, insuficientes para ganarse el rol de '9' de la pentacampeona. En realidad, ninguno de los dos últimos puede considerarse ni siquiera un delantero centro al uso, pero fue lo más parecido y fiable que encontró Tite en ambas citas.

La fase de clasificación para el actual Mundial ya dejó claro que el problema persistía. De los 24 goles anotados por Brasil, solo dos fueron anotados por arietes puros. Uno por Igor Jesus, ausente en la lista definitiva, y otro por Matheus Cunha, quien tampoco termina de ser un delantero centro al uso, sino más bien un segundo punta.

Matheus Cunha, durante el Brasil-Marruecos.

Matheus Cunha, durante el Brasil-Marruecos. / DARRIAN TRAYNOR / Getty Images via AFP

Cunha, ex del Atlético ahora en el Manchester United, tiene papeletas para ser titular esta noche (2.30 horas, Dazn) en el segundo partido de Brasil, contra la débil Haití, después de que Igor Thiago solo fuera capaz de disparar una vez a puerta en 60 minutos en el debut. Aunque ya es más de lo que hizo Cunha en la media hora final que le concedió Ancelotti.

Ancelotti ignora a Endrick

La tercera vía, descartado Joao Pedro de la lista final, es la de Endrick. El joven talento del Real Madrid, cedido la segunda mitad del curso en el Lyon, estuvo calentando en la segunda parte frente a Marruecos, pero finalmente no jugó. Neymar, a quien tampoco se espera para este segundo partido, consoló al chico.

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Endrick, en un entrenamiento con Brasil.

Endrick, en un entrenamiento con Brasil. / Sebastiao Moreira / EFE

Con 19 años todavía, ha recuperado en la liga francesa parte del impulso con el que aterrizó en 2024 en el club blanco. Lo hizo, precisamente, con Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. "No estoy aquí para hablar de un jugador en particular, estoy hablando del equipo", contestó Carletto cuando le preguntaron por su antiguo pupilo. De momento, es el tercero de una lista que en EEUU 1994 estaba conformada por Romário, Bebeto y un adolescente Ronaldo. Eran otros tiempos.

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