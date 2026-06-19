Lo que no se vio de la final de Liga ACB entre Valencia Basket y FC Barcelona: De los 1.100 partidos de Pedro Martínez al partido con más puntuación acumulada

Las finales de la ACB ya están en juego. El inicio no ha sido el deseado para el Valencia Basket, que después de una larga temporada sigue acumulando minutos a su cuenta personal. Ya son dos prórrogas las que ha disputado desde que comenzaron los playoff, la última de ellas frente al FC Barcelona en el primer partido de la final de la Liga ACB. Una prórroga en la que la diosa de la victoria no quiso sonreir al Valencia Basket, tan solo se dignó a un tímido guiño de ojos antes de decantarse por el equipo barcelonés, que puso el 0-1 a la serie que decidirá el ganador y que recupera el factor cancha antes de viajar a Barcelona para disputar el tercer y, en caso de ser necesario, el cuarto partido.

El cuadro taronja tratará de igualar la serie en un Roig Arena, que presentará una de las mejores entradas de toda la temporada, ante un rival al que tan solo ha conseguido vencer en dos de los once partidos de playoff que ha jugado contra el conjunto catalán de local. 14.423 espectadores asistieron al primer partido, siendo la tercera mejor marca de las últimas dos décadas. El primer golpe de la eliminatoria asestado por el FC Barcelona obliga al conjunto de Pedro Martínez a mantener el porcentaje en tiros de dos y la dominancia en el rebote, además de mejorar la defensa, para igualar una serie que decidirá el campeón de liga.

Key y Montero, a la conclusión del choque / Germán Caballero

El choque de este sábado será el sexto partido de la temporada en el que se enfrentarán ambos equipos. Durante la campaña, el conjunto valencianista se ha alzado con la victoria en los dos partidos correspondientes a la temporada regular de la Liga ACB, el primero y el último de la temporada, mientras que los de Xavi Pascual se alzaron con los dos partidos de Euroliga y ahora han conseguido ganar el primero de las finales. Un primer partido que muchos han comenzado a calificar ya como uno de los mejores de la historia de las finales de la ACB.

Los récords de la noche

Y es que ambos conjuntos dejaron el pabellón muy alto en el primer partido de la final. No solo por el alto nivel ofrecido por ambos equipos, que mostraron un juego digno de los dioses del deporte, sino por la cantidad de récords que se batieron. Un punto fue la diferencia entre ambos equipos, que dieron su mejor nivel tanto en el apartado ofensivo como en el apartado defensivo. Un alto nivel que se puede apreciar en los récords, es el partido con la anotación conjunta más alta de una final de Liga ACB y la primera vez que los dos equipos superan los 100 puntos antes de que comience la prórroga.

Un lance del Valencia - Barça en el Roig Arena / G. Caballero

El Valencia Basket consiguió batir el récord de valoración en un partido de la postemporada. 129 puntos fueron los que sumaron los del equipo de Pedro Martínez, liderados por Jean Montero, que acabó con 29 de valoración, 24 puntos y 7 asistencias, siendo el jugador con más PIR del partido. La escuadra 'taronja' finalizó el partido con 36 tiros de dos anotados, una cifra que no se veía desde hace 37 años, cuando el propio FC Barcelona anotó 39 tiros de dos frente al Real Madrid.

Por su parte, el FC Barcelona acabó el partido batiendo el récord de triples en un partido. Un récord que ellos mismos habían fijado en 2023, también frente al Valencia Basket, que el club 'taronja' alcanzó la temporada pasada en la final frente al Real Madrid y que volvió a igualar Unicaja frente al Valencia Basket en el primer partido de las semifinales de esta temporada. 19 triples con un 50% de acierto en el disparo consiguió el equipo de Xavi Pascual, una cifra que no alcanzaban desde marzo de 2019 y que bate el anterior récord de un partido de postemporada. Los de Xavi Pascual también establecieron la puntuación más alta jamás vista en unas finales. 113 puntos necesitaron para romper el máximo de 111 puntos alcanzado por Joventut en 1985, un récord que, de haber ganado el Valencia Basket, pertenecería a ellos.

El pívot del Barça Tornike Shengelia (i) juega un balón ante Braxton Key, del Valencia, durante el primer partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto que Valencia Basket y Barcelona disputan este jueves en el pabellón Roig Arena / Miguel Ángel Polo

En clave individual

Además de los récords colectivos, el partido pasará a la historia también por detalles individuales. El partido contra el FC Barcelona supuso que Pedro Martínez alcanzara los 1.100 partidos situándose al frente de un equipo en la máxima categoría del baloncesto español. En 5 décadas distintas ha entrenado el técnico catalán, consiguiendo una cifra de partidos al alcance de muy pocos. Desde que se puso al frente del banquillo de Joventut Badalona a finales de los años 80, el técnico ha logrado 588 victorias y tiene en su palmarés dos Supercopas de España y una Liga ACB. Es el segundo entrenador de la historia con más partidos en los banquillos, tan solo superado por Aíto García Reneses, que cuenta con 1.111 encuentros a sus espaldas. 11 partidos le faltan a Pedro Martínez para igualar al técnico barcelonés, una cifra que alcanzará más pronto que tarde.

Por parte del FC Barcelona, Will Clyburn se coronó como el jugador que más triples ha anotado en un debut en las finales, entre los que se encuentra el triple que anotó para mandar el partido a la prórroga. Empata así con Mario Hezonja (2015), Arvydas Macijauskas (2005) y Corey Crowder (1994). No contento con ello, también igualó la mejor marca anotadora del siglo en el debut de unas finales. 21 puntos que le colocan en igualdad de condiciones frente a David Andersen y Ersan Ilyasova, que anotaron la misma cantidad en 2008 y 2009 respectivamente.

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El Valencia Basket se ve obligado a ganar el próximo partido para igualar la serie y como mínimo uno más en el Palau Blaugrana si quiere mantener vivas las opciones para levantar el trofeo que le acredite como campeón.