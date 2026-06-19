Así está el futuro de Unai Núñez

Unai Núñez va a empezar la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo. El defensor vasco, que viene de una buena segunda vuelta de temporada en el Valencia CF, tiene opciones de pelear por un puesto en la plantilla celeste en un año en el que los vigueses van a jugar tres competiciones y no se quieren quedar cortos atrás.

El futbolista, que ha rendido en Mestalla y ha demostrado implicación, agresividad, experiencia y capacidad para jugar en el centro de la defensa y en el lateral derecho y ahora, una vez visto su rendimiento, entra en los planes a corto plazo del Celta. .

Giráldez quiere ganar recursos atrás

El cuadro gallego ha experimentado esta temporada de primera mano los riesgos de jugar tres torneos sin contar con todos los recursos necesarios atrás y para el próximo curso la idea que tiene el entrenador es contar con una mayor profundidad de plantilla, con recursos para mantener el nivel competitivo a lo largo del curso.

Ahí el perfil de Núñez es interesante para el entrenador precisamente porque en el Valencia CF ha sido el comodín en una segunda vuelta clave, en la que ha solventado problemas para Corberán tanto defendiendo la parcela central como el flanco derecho.

Jesús Vázquez, con el brazalete de capitán, ante el Burgos CF / EFE

Un intercambio muy complicado con Jesús Vázquez

Jesús Vázquez puede ser uno de los nombres del verano en clave Valencia CF. El futbolista de Mestalla está en la agenda del Celta de Vigo, que quiere ampliar efectivos de cara a otra temporada exigente donde de nuevo va a disputar la Europa League. Por todo eso, y ante la insistencia de Giraldez de reforzar el lateral izquierdo, el cuadro de Balaídos insiste en llamar a la puerta de Mestalla para tratar de incorporar a un jugador que este año cuando ha tenido que saltar al terreno de juego lo ha hecho a buen nivel. En esta ocasión, y como ha adelantado el Faro de Vigo, sería mediante una operación con una oferta económica más algún jugador en la operación, una fórmula que a día de hoy se antoja complicada porque el entrenador celeste quiere ver en pretemporada a Unai Núñez.

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El defensa central es del agrado de Carlos Corberán, al que le gustaría poder volver a contar con él por su versatilidad. Que la operación se haga en forma de intercambio, en todo caso, es una operación muy remota en estos momentos debido a que Núñez va a empezar la fase de preparación con el Celta y tiene opciones de seguir.