Quique Llopis logra su mejor marca de la temporada en Doha
El atleta valenciano termina cuarto en la prueba de la Diamond League en la que su compatriota Asier Martínez logra la segunda plaza
El valenciano Quique Llopis finalizó cuarto en la carrera de 110 metros vallas de la Diamond League disputada en Doha, donde firmó su mejor marca de la temporada. El atleta del Proyecto FER paró el crono en 13.31, una centésima menos que los 13.32 que había logrado el pasado 4 de junio en Roma.
El navarro Asier Martínez fue segundo con 13.27, también su mejor registro del año en su sexta carrera al aire libre de la temporada en esta prueba. Martínez se quedó a solo cuatro centésimas del estadounidense Cordell Tinch, vigente campeón mundial y de la Liga Diamante, que logró en Doha su primer triunfo del circuito esta temporada.
Por su parte, el también estadounidense Jamal Britt, que había superado con claridad a sus rivales en Keqiao, Xiamen y Los Ángeles, no rindió al nivel esperado y terminó octavo con 13.85.
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