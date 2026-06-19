La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: "Soy jugador de España"

Día de relax para los jugadores de la selección española. Entre el partido ante Cabo Verde y el encuentro del próximo domingo frente a Arabia Saudí, Luis de la Fuente concedió a sus futbolistas una jornada libre para desconectar del fútbol y recargar fuerzas antes de volver al trabajo.

Solos o en grupo, varios internacionales aprovecharon el descanso para salir del hotel de concentración, el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, en Tennessee, Estados Unidos. Entre ellos estuvo Borja Iglesias, delantero del Celta, al que se pudo ver acompañado por su pareja, María Valero. Unas horas de desconexión necesarias antes de afrontar las sesiones clave de preparación para un partido que, tras el empate sin goles ante Cabo Verde, se ha convertido en crucial para las aspiraciones de España en el Mundial.

Borja Iglesias, de la Selección Española, camina este miércoles en Chattanooga (Estados Unidos), junto a su pareja María Valero en el día de descanso del combinado nacional. / Emilio Lavandeira / EFE

Sin embargo, la principal anécdota de la jornada llegó al regreso al hotel. Según mostró el informativo de Deportes de la Sexta, los agentes de seguridad de la Selección no reconocieron a Borja Iglesias y le impidieron el acceso al recinto.

El delantero compostelano, sorprendido por la situación, trató de identificarse ante los miembros de seguridad desde el otro lado de unas vallas que separaban el perímetro hotelero de la calle, donde se encontraban aficionados y periodistas. «Soy jugador de la Selección. Necesito entrar», explicó el futbolista en inglés.

La respuesta de los agentes aumentó todavía más la incredulidad del momento: «¿Tienes pase? ¿Eres jugador?», le preguntaron, sin permitirle avanzar. Algunos de los presentes reaccionaron de inmediato tratando de aclarar la situación: «Es un jugador de la Selección», insistieron, mientras otros no daban crédito a lo ocurrido: «No le reconocen».

«¿Cómo te llamas?»

La escena continuó con una nueva pregunta de los agentes: «¿Cómo te llamas?». «Borja Iglesias», respondió el delantero del Celta, nombre que también repitieron varios aficionados y periodistas congregados en la zona.

Finalmente, las imágenes muestran cómo el futbolista compostelano optó por sacar su teléfono móvil para intentar resolver la rocambolesca situación contactando con algún miembro de la expedición española.

Una anécdota inesperada en pleno día libre de la Selección y con Borja Iglesias como protagonista involuntario, antes de que España vuelva a centrarse en un duelo decisivo frente a Arabia Saudí.