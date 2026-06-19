Lo que no se vio de la final de Liga ACB entre Valencia Basket y FC Barcelona De los 1.100 partidos de Pedro Martínez al partido con más puntuación acumulada / Redacción Levante-EMV

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Lo que no se vio de la final de Liga ACB entre Valencia Basket y FC Barcelona De los 1.100 partidos de Pedro Martínez al partido con más puntuación acumulada

Las finales de la ACB ya están en juego. El inicio no ha sido el deseado para el Valencia Basket, que después de una larga temporada sigue acumulando minutos a su cuenta personal. Ya son dos prórrogas las que ha disputado desde que comenzaron los playoff, la última de ellas frente al FC Barcelona en el primer partido de la final de la Liga ACB. Una prórroga en la que la diosa de la victoria no quiso sonreir al Valencia Basket, tan solo se dignó a un tímido guiño de ojos antes de decantarse por el equipo barcelonés, que puso el 0-1 a la serie que decidirá el ganador y que recupera el factor cancha antes de viajar a Barcelona para disputar el tercer y, en caso de ser necesario, el cuarto partido.

El cuadro taronja tratará de igualar la serie en un Roig Arena, que presentará una de las mejores entradas de toda la temporada, ante un rival al que tan solo ha conseguido vencer en dos de los once partidos de playoff que ha jugado contra el conjunto catalán de local. 14.423 espectadores asistieron al primer partido, siendo la tercera mejor marca de las últimas dos décadas. El primer golpe de la eliminatoria asestado por el FC Barcelona obliga al conjunto de Pedro Martínez a mantener el porcentaje en tiros de dos y la dominancia en el rebote, además de mejorar la defensa, para igualar una serie que decidirá el campeón de liga. Más información