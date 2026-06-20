Vaivén
El abuelo de Ferran Torres expresa su descontento: "No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante"
Las declaraciones llegan cuando el jugador de la selección española se prepara para disputar su segundo partido en el Mundial 2026
Parece que el futuro de Ferran Torres en el FC Barcelona no está muy claro. Durante la preparación al Mundial con la selección española, con la que está ahora mismo en Estados Unidos, el futbolista de Foios contestó durante una entrevista a la pregunta de ‘dónde se veía jugando la temporada que viene’ con un sibilino ‘me veo mañana jugando contra Cabo Verde’. Y ahora ha sido un miembro de su familia el que le ha echado más fuego al asunto.
Ha sido precisamente su abuelo, quien ante las preguntas de un reportero de TVE, ha asegurado que no le hace gracia que su nieto juegue en el club blaugrana: “No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante, más claro agua”. Curioso también es que haya aludido al conjunto de Orriols cuando Ferran, precisamente, se ha criado en la cantera del Valencia CF. El verano, más allá del Mundial, parece que será largo para Ferran Torres.
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