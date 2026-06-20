Dieng y Sato abren nuevos mercados en un Valencia CF que sigue distanciado de Sudamérica

Durante los últimos seis años, tiempos en los que el Valencia CF ha sido incapaz de clasificarse para las competiciones europeas, la política de fichajes ha seguido un patrón reconocible: mercado nacional, operaciones de bajo coste o cesiones y un radio de acción muy concentrado en las ligas europeas más populares, sobre todo, LaLiga. La mayoría de los fichajes (17 jugadores) han procedido de las ligas españolas (LaLiga y LaLiga Hypermotion). Además, se ha buscado acertar con jugadores con trayectoria en competiciones del top 5 como Inglaterra (9), Italia (6), Francia (3) o Alemania (2). Entre ellas, se insertan los cuatro refuerzos llegados desde Portugal: Ferro (Benfica), André Almeida (Vitória), Iván Jaime (Porto FC), con pasado en el Málaga CF... y el último que se añade a la lista, el neerlanés Justin de Haas (Famalicao).

Justin de Haas es el primero de los refuerzos cerrados para este próximo curso 2026/27. Al ex del PSV y el AZ Alkmaar le seguirán Aliou Dieng, miliense que aterrizará desde el Al-Ahly, grande de la liga de Egipto, y Ryunosuke Sato, japonés del Tokyo por el que se negocian los flecos finales. Dos futbolistas que rompen ese esquema base. Por primera vez, el Valencia se 'la juega' con mercados tan exóticos como el africano o el asiático bajo la estructura de 'scouting' que lidera Lisandro Isei. De hecho, para encontrar apuestas en tierras lejanas cabe remontarse en las temporadas posteriores a la pandemia al fichaje del portero georgiano Girgio Mamardashvili, que por un total de un millón de euros vino para reforzar al filial en el verano de 2021 y, a la postre, convenció a José Bordalás para hacerse con la titularidad del primer equipo. Cuatro años más tarde, el guardameta de Georgia fue vendido al Liverpool por 30 millones.

Las mejores imágenes de Unai Núñez en la temporada 2025-26 / L-EMV

Una máxima hasta ahora: españoles o conocedores de LaLiga

La fotografía es clara. El Valencia de Peter Lim ha sobrevivido en el mercado decántandose por futbolistas accesibles, muchos de ellos, incluso llegados desde Inglaterra, Alemania, Portugal o Italia, conocedores y adaptados al fútbol español. Por ejemplo, fueron los casos de Ilaix Moriba, cedido del Leipzig germano, o el propio Sergi Canós, excanterano del Barcelona antes de su marcha clubes ingleses, los casos de Largie Ramazani o Guido Rodríguez, prestados desde el Leeds United y el West Ham tras no adaptarse a la Premier League. En Portugal, Iván Jaime, y en Italia, los españoles Unai Núñez o Samu Castillejo. Incluso, el italiano Piccini, ex del Betis.

Bajo este contexto y estas premisas, lejos de las grandes ligas de Europa, el Valencia solo se ha atrevido a mirar por la cesión del ucraniano Yaremchuk hacia el campeonato belga, y a traerse a dos jugadores de Suiza: Ugrinic y Cömert. Todo esto, más allá del acierto con Giorgi y el caso portugués.

Más de una década entre De Paul y Renzo Saravia

Podría decirse que los 'fichadores' del Valencia a lo largo de estos años, con pocos recursos económicos, preferían no salirse de la zona de confort. Mientras tanto, otros clubes de la LaLiga exploraban Sudamérica o mercados emergentes.

Una década después de que Rufete y Fabián Ayala trabajasen el mercado sudamericano con jugadores como Rodrigo de Paul (Racing de Avellaneda) o Vinícius Araújo (Cruzeiro), el pasado febrero se puso el ojo en Renzo Saravia, un temporero para el lateral derecho que estaba libre de contrato tras jugar en el Botafogo y el Atlético Mineiro. Entre todos esos, más de diez años y nigún otro jugador procedente de una liga del otro lado del Atlántico se ha vestido la camiseta valencianista. Una muestra de que el mercado sudamericano ha dejado de lado. El tiempo dirá si con Andrés Zamora, especialista en campeonatos como el argentino, el brasileño o el colombiano, presente en el equipo de Isei, esta tendencia cambia. No deja de ser una anomlaía para un club cuya historia está plagada de grandes apellidos argentinos y brasileños.

Dieng y Sato: ¿cambio de tendencia?

Las llegadas de Aliou Dieng y Ryunosuke Sato suponen un cambio, una apertura a vías no explotadas hasta la fecha. En el caso de Diengo, es la incorporación de un mediocentro físico que reforzara la estructura competitiva del equipo tratando de dar respuesta al vacío que provocó el pobre rendimiento de Baptiste Santamaría, fichado a bajo coste del Rennes el pasado verano.

Ryunosuke Sato, por su parte, está muy cerca de convertirse en el primer futbolista japonés de la historia del primer equipo valencianista. El joven talento procedente del FC Tokyo, por el que el club abonará alrededor de cuatro millones de euros, no solo representa una apuesta deportiva de futuro. También, la entrada del Valencia en uno de los mercados futbolísticos y comerciales más potentes del planeta, el asiático.

Los próximos movimientos definirán cuál es la línea real para este mercado de verano, donde el entrenador, Carlos Corberán, como es lógico, reclama futbolistas contrastados en España o en grandes ligas europeas. El problema radica en que, si a ello se suma el rendimiento positivo en sus clubes antes de fichar por el Valencia, los costes se elevan de manera significativa con jugadores de ligas como la española, la inglesa o la italiana.

Los datos de las últimas seis temporadas muestran un Valencia dependiente del mercado español y europeo más cercano.

Fichajes en las últimas seis campañas en función de las ligas de procedencia

España (LaLiga o LaLiga Hypermotion) (17 jugadores)

Dimitri Foulquier (Granada)

Marcos André (Valladolid/Mirandés)

Nico González (Barcelona)

Samu Lino (Atlético de Madrid)

Hugo Duro (Getafe)

Peter Federico (RM Castilla)

Selim Amallah (Valladolid)

Pepelu (Levante)

Rafa Mir (Sevilla)

Dimitrievski (Rayo)

Germán Valera (Zaragoza/Atlético)

Dani Gomez (Levante)

Luis Rioja (Alavés)

Arnaut Danjuma (Villarreal)

Dani Raba (Leganés)

Julen Agirrezabala (Athletic Club)

Umar Sadiq (Real Sociedad)

Inglaterra (Premier League o Championship) (9 jugadores)

Patrick Cutrone (Wolverhampton)

Hélder Costa (Leeds)

Bryan Gil (Tottenham)

Edinson Cavani (Manchester United, libre)

Sergi Canós (Brentford)

Enzo Barrenechea (Aston Villa)

Max Aarons (Bournemouth)

Largie Ramazani (Leeds)

Guido Rodríguez (West Ham)

Italia (Serie A) (6 jugadores)

Cristiano Piccini (Atalanta)

Cristian Oliva (Cagliari)

Justin Kluivert (AS Roma)

Samu Castillejo (AC Milan)

Lucas Beltrán (Fiorentina)

Unai Núñez (Hellas Verona)

Portugal (Liga NOS) (4 jugadores)

Ferro (Benfica)

André Almeida (Vitória)

Iván Jaime (Porto FC)

Justin de Haas (Famalicao)

Francia (Ligue1 y Ligue2) (3 jugadores)

Cenk Özkacar (Olympique Lyonnais)

Maximiliano Caufriez (Clermont)

Baptiste Santamaría (Rennes)

Suiza (Superliga) (2 jugadores)

Eray Cömert (Basilea)

Filip Ugrinic (Young Boys)

Alemania (Bundesliga) (2 jugadores)

Omar Alderete (Hertha Berlín)

Iliax Moriba (Leipzig)

Bélgica (Belgia Pro League) (1 jugador)

Roman Yaremchuk (Brujas)

Georgia (Erovnuli LIga) (1 jugador)

Giorgi Mamardashvili (Dinamo Tbilisi)

Brasil (Serie A Brasil) (1 jugador)

Noticias relacionadas