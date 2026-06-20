Pep Claramunt, leyenda del Valencia CF: "El club tiene que hacer un equipo a la altura de la afición, la mejor de Europa"

Al borde de alcanzar la barrera de los 80 veranos, Pep Claramunt va de homenaje en homenaje. El Ayuntamiento de Puçol ha declarado 2026 como el Año Claramunt. Este sábado se inaugura un mural con su imagen, obra del artista Dridali, junto al campo de futbol que lleva su nombre. Lo próximo, será bautizar la plaza junto al estadio con el epigrafe de la leyenda valencianista. Apoyado en dos bastones por sus problemas de rodilla, que no le impiden recoger a sus nietas del colegio y realizar labores en sus huertos en horario vespertino, Claramunt atiende a Levante-EMV en uno de los asientos del campo de Puçol. Mira al césped y rememora su etapa con la camiseta blanquinegra, cómo ve al actual conjunto de Mestalla así como las posibilidades de España de lograr la segunda estrella.

¿Cómo está Pep Claramunt?

Bien, de moral muy bien, físicamente un poco fastidiado de las rodillas, pero en general, muy bien, no me puedo quejar.

Es usted el protagonista del año Claramunt, que ha organizado el Ayuntamiento de Puçol junto con el Valencia. Es bonito que se acuerden de uno ¿no?

Es precioso y para mí es un honor y una gran satisfacción.. Además es una cosa que no esperas en la vida porque cuando estás haciendo una profesión piensas que va a durar mientras estés jugando, mientras estés en activo, pero no piensas que luego la gente te vaya a reconocer el trabajo que has hecho. Nunca pensé llegar a donde he llegado como profesional del fútbol. Y ahora veo que la gente agradece todo lo que he hecho. Lo hice con todo el corazón, con todas mis fuerzas, porque mi gran ilusión era ser futbolista.

Un cuento, saque de honor en Mestalla, ahora un mural, luego bautizarán la plaza junto al estadio… Estará abrumado

Creo que son demasiadas cosas, pero es digno de agradecer todos esos eventos y recuerdos que están haciendo sobre mi persona, y es para mí un orgullo haber vivido siempre en mi pueblo, haber dado lo que he dado por el pueblo y a donde he ido siempre he llevado el nombre de Puçol a todas las partes del mundo. Gracias a mi pueblo llegué a donde llegué por su apoyo y su ayuda.

Además, el Valencia ha dedicado el abono coleccionista a su figura

Para el Valencia CF he sido un jugador que ha impactado entre la gente. Yo siempre estoy muy satisfecho cuando veo a muchos aficionados que me ven y me dicen una palabra que la tengo en el corazón: que les he hecho muy feliz, y esa es lo mejor que me puede decir un aficionado del Valencia porque eso demuestra que hemos ganado títulos para la afición y que la afición ha sido feliz.

Pep Claramunt, ante el mural inaugurado este sábado en el campo de fútbol de Puçol / Daniel Tortajada

Justamente en el último año de Mestalla. ¿Le va a dar pena que lo derriben o es de los que defiende que la mudanza al Nou Mestalla será para mejorar?

Claro que me va a dar pena. Yo lo he sido todo en ese campo, todas mis satisfacciones, toda mi vida profesional ha transcurrido en Mestalla. Pero también considero que todo en la vida tiene un comienzo y un final, po rtanto no hay que tener la añoranza de que eso desaparezca y los aficionados van a tener un estadio mucho más cómodo, mejor y van a disfrutar de ver a su equipo y van a conseguir los grandes éxitos que están esperando. Creo que el nuevo estadio debe de ilusionar.

Además, Claramunt es de los jugadores que cuenta con lona en el estadio de Mestalla como leyenda: 450 partidos, 90 goles, una Copa, una Liga... no está mal

Y aún podría haber hecho más si no hubiera sido porque he salido muchas veces al campo sin estar en condiciones físicas, pero lo hacía por los entrenadores o por los compañeros que me exigían que saliese en esas condiciones. Yo aconsejo que salga nadie en las condiciones que yo a veces he salido al campo, porque eso, como aquel que dice, es engañar a la gente.

"En mi época había tanto engaño como ahora. Y el fútbol también era igual"

Pero aquel era otro fútbol: Sin VAR, sin engaños, más noble

Que va. Había tanto engaño como ahora. Y el fútbol también era igual. Es cierto que ha evolucionado mucho en la parte técnica, la material, la física, pero sobre todo en las instalaciones que permiten hacer mejor fútbol. Los jugadores podíamos hacer ciertas cosas con los terrenos que teníamos entonces, con las circunstancias que habían entonces, que se hacían más difíciles poderlas realizar. Ahora, yo envidio mucho ver estos campos que están en perfectas condiciones y uno puede hacer lo que piensa porque muchas veces tú pensabas hacer una cierta acción, un regate, una jugada, y te lo tenías que pensar porque no sabías si iba a salir por las circunstancias del terreno del juego, en las condiciones que estaban, o por el balón, o por muchas circunstancias que ahora esas han mejorado una barbaridad. Entonces tenías que cambiar la forma de jugar y tenías que hacer otras cosas.

¿Cómo recuerda aquellos años en toda su etapa en el Valencia?

Con mucho cariño, lo recuerdo por toda la gente y los compañeros que hemos estado juntos. Estuve 12 temporadas en el Valencia, pasaron muchísima gente, personas por el club, compañeros, amigos, y sigo recordando a todos ellos. Siempre fui una persona bastante abierta, quizá a veces con un carácter un poco duro, un poco fuerte, pero yo siempre he apreciado a los compañeros, he luchado por ellos, ellos han luchado por mí, y yo creo que siempre con la intención de hacer lo mejor para llevar al club lo más grande posible y para que la afición disfrutase del juego de su equipo.

Pep Claramunt, en el campo de Puçol / L-EMV

Cuando se retiró como futbolista, ¿No le gustó quedarse ligado al fútbol a través de los banquillos o en los despachos?

No. Cuando terminé estaba involucrado en unas cosas de trabajo y me propusieron estar dentro del mundo del fútbol, pero en mi pueblo, que me necesitaba para recuperar al Puçol y empezar de cero. Por eso, en lugar de estar vinculado al fútbol profesional me dediqué al fútbol base. Me vine al fútbol del pueblo a ayudar a la gente para que esto resurgiese, que de hecho resurgió otra vez en mucha fuerza: subimos el equipo a tercera división y el juvenil llegó con a ser campeón autonómico y subimos a la Liga Nacional, que ha sido la única vez que ha subido un equipo de Puçol a la Liga Nacional.

¿Cómo ve al actual Valencia?

Me da la sensación que después de esta última temporada, el Valencia quiere resurgir. Se va a hacer un campo nuevo, el Valencia es un club muy importante, y creo que a partir de ahora el Valencia va a estar a donde le pertenece, a estar entre los grandes del fútbol español y entre los grandes del fútbol europeo. Ojalá sea así. Lo deseo por la afición, que es la número uno de toda Europa. Es una afición que en casa no deja que se le gane a su equipo y ayuda para que los contrarios que vengan aquí sepan que hay una presión muy grande por parte de una afición. Por eso, los jugadores y el club se tienen que dar cuenta de que tienen una gran afición y que hay que hacer un equipo a la altura de la afición.

Con esa diferencia entre la primera y la segunda vuelta, ¿Qué análisis hace de la temporada que acaba de acabar?

El Valencia empezó con unas ideas pero se dio cuenta que con esa línea podía bajar a segunda división. Y entonces cambiaron un poco, intentaron buscar a jugadores de cierto nivel para que el equipo resurgiese y no estuviese en la línea de descenso. El Valencia forzó un poco la máquina en los refuerzos que hizo en el mes de diciembre y enero y mejoró el equipo.

"Cuando los resultados te agobian, cuando la situación te presiona es muy difícil trabajar. Hay jugadores que saben asimilar las situaciones y otros no"

¿Le agrada a Carlos Corberán?

Es un entrenador que llegó en unas circunstancias muy difíciles, en una situación muy marcada, sin casi opción de maniobra. Con los fichajes del mercado de invierno el equipo mejoró. Ahora con esta temporada veremos las condiciones de la plantilla y cómo él plantea los partidos y veremos lo que es capaz en unas condiciones que sean normales para un entrenador porque cuando los resultados te agobian, cuando la situación te presiona es muy difícil trabajar. Hay jugadores que saben asimilar las situaciones y otros no.

Se habla mucho de Javi Guerra ¿Es el típico jugador sobre el que hay que montar un proyecto a su alrededor?

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Sinceramente, creo que no. Javi Guerra es un jugador resolutivo, el que marque las diferencias en la reacción futura del Valencia , pero tiene unas características de juego que le impiden estar en todas partes del campo, pero estoy convencido que es un jugador que puede marcar diferencias en el campo. Y esas diferencias, él tiene que estar convencido de que las puede marcar. Si Javi Guerra se mentaliza esta temporada de que puede ser el jugador importante del Valencia, el jugador que puede el equipo confiar en él para que él sea el número uno del Valencia, puede ser el que haga resurgir otra vez a la afición y al equipo. Pero pienso que el primero tiene que convencerse de que él es un jugador que puede ser muy importante es el propio Javi Guerra. En cambio, si no se cree que es ese jugador que el Valencia necesita como estrella, pues va a ser un jugador más. En los últimos partidos de Liga fue protagonista, con llegada, profundidad y gol.