Así es Foios, el pueblo natal de Ferran Torres, goleador de España

Foios, municipio de l’Horta Nord, es el pueblo natal de Ferran Torres, goleador de la selección española y el jugador valenciano con más internacionalidades con la Roja. Ferran y Alejandro Grimaldo (la Pobla de Vallbona) son los dos futbolistas de la Comunitat Valenciana que disputan el Mundial 2026.

Foios conserva la identidad de los pueblos de huerta próximos a València, con un término municipal reducido —6,48 kilómetros cuadrados— y una población de 7.995 habitantes. Su localización, en el área metropolitana de València, le otorga un carácter residencial y agrícola a la vez, con vínculos directos con los municipios vecinos de la comarca.

Desde el punto de vista geográfico, Foios forma parte del paisaje tradicional de l’Horta Nord, una comarca marcada por la huerta de regadío y por cultivos característicos como la chufa, las hortalizas y los cítricos. Su término se extiende entre el interior de la comarca y el litoral mediterráneo, aunque la relación directa con la costa queda condicionada por las infraestructuras viarias del área metropolitana. La cercanía a València y la conexión mediante la línea 3 de Metrovalencia —Aeroport-Rafelbunyol— han reforzado su papel como municipio bien comunicado, sin perder su escala de pueblo.

Linea de Metrovalencia con parada en Foios / L-EMV

El urbanismo de Foios combina un núcleo histórico compacto, organizado en torno a la plaza del Pueblo y la iglesia parroquial, con áreas residenciales de crecimiento más reciente y espacios vinculados a la actividad económica, como los polígonos industriales de El Molí y La Jutera. En los últimos años, el municipio ha impulsado actuaciones de modernización urbana, mejora de accesibilidad, reurbanización de rondas y conexiones ciclopeatonales con localidades próximas, dentro de una tendencia común en l’Horta Nord: adaptar los pueblos tradicionales a nuevas necesidades de movilidad, servicios y sostenibilidad.

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La iglesia de la Asunción

En cuanto al patrimonio, destaca la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, construida a partir de 1730, con tres naves, crucero y campanario, y con elementos interiores como retablos barrocos, imaginería y pinturas neoclásicas. También forma parte de la memoria local la devoción a la Mare de Déu del Patrocini, vinculada a la ermita situada en el paraje del Piló de la Campana, levantada en el lugar donde la tradición sitúa la aparición de la imagen de la patrona. A este patrimonio religioso se suma un patrimonio civil y cultural asociado a edificios municipales como la Casa de la Cultura, el antiguo matadero o la Llar de la Música, que reflejan la evolución social del municipio.