Lamine acude al rescate ante Arabia

Un empate en un Mundial no parece un mal resultado, más aún si evaluamos el desempeño de la selección española en las últimas ediciones, donde desde que ganó en Sudáfrica solo ha sido capaz de ganar a Australia, Irán y Costa Rica. Pero la igualada ante Cabo Verde, más allá de un tropiezo estadístico, fue un varapalo emocional para los jugadores de Luis de la Fuente. Señalados entre los candidatos al título, ante los africanos mostraron un fútbol previsible que alimenta el fatalismo antropológico español y refuerza a los detractores que consideran a España una selección sobrevalorada y dependiente de un adolescente de 18 años llamado Lamine Yamal.

En busca del desequilibrio

El astro de Rocafonda, que luce orgulloso sus raíces en sus botas con la bandera de Marruecos y Guinea Ecuatorial en honor al origen de sus padres, será titular hoy ante Arabia Saudí. «No estoy para jugar un partido completo», advirtió esta semana al ser preguntado si se veía en el once inicial. Pero no es algo incompatible y todo apunta a que saldrá en la formación para encauzar el partido desde el inicio, aunque no parece que complete el partido porque aún anda completando el proceso de recuperación de su lesión. No parece que Nico Williams esté aún en esa fase de la recuperación y todo apunta a que será también Dani Olmo quien arranque en el once.

De la Fuente, señalado por su planteamiento ante Cabo Verde sin extremos, ha trabajado específicamente cómo desequilibrar una defensa en bloque y todo apunta a que cambiará al 4-3-3 y podría entrar Eric, por un tocado Laporte, y Porro por Llorente en el carril derecho.

Credibilidad en juego

Enfrente no estará otra selección exótica. Emerge Arabia Saudí, cuya liga ha sido utilizada por los jeques para utilizar el fútbol como una herra mienta para limpiar la imagen del país. Maniobra que se conoce como sportwashing. Pero hay que tener cuidado con esta selección que viene de complicar a Uruguay, a la que dominó en el marcador en la primera jornada durante más de 40 minutos, y la misma que ganó en Catar a Argentina en la primera jornada hace cuatro años. Un rival mucho más peligroso de lo que indica su prestigio. El equipo que dirige el griego Georgios Donis es ambicioso y aspira a meterse en los dieciseisavos del Mundial, buscando igualar los octavos que disputó en el Mundial de EEUU de 1994.

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Una derrota española no sería aún definitiva porque resta el duelo con Uruguay en la última jornada. Y después de los resultados del primer partido de grupo, con todos empatados, podría pasar todavía segundo o tercero, aunque este último atajo le emparejaría con un rival de entidad. Más que jugarse la vida se juega la credibilidad con la que seguirá en este Mundial.