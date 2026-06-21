Finals
Les parelles conquisten el Diputació de Castelló a Vila-real
Victoria i Júlia guanyaren a Ana, Anabel i Marta en la final femenina per 25-0nFrancés i Gimeno s’imposaren a Pablo, Conillet i Monrabal II per 60-50
Fedpival
El trinquet de Vila-real va acollir el divendres les finals del Trofeu Diputació de Castelló 2026, on les dos parelles es van convertir en les grans protagonistes de la jornada. En la primera eliminatòria de raspall femení, Victoria i Júlia es van emportar el títol amb un triomf ‘sabater’ davant les seus rivals. En la segona, l’equip de Francés i Gimeno va patir per a guanyar 60-50 a Pablo, Conillet i Monrabal II.
En raspall femení, les roges van dominar de principi a fi davant un trio blau que no va poder oposar cap resistència. La partida es podia interpretar com una ‘revenja’ entre Victoria i Ana, després de perdre la final de l’Individual fa només 20 dies, tot i que l’actual número 1, en jugar en trio, continuà jugant de blau davant Victoria, de roig ja que ho feia en parella.
En aquest cas, el duel va ser per a l’equip de Victoria, molt ben acompanyada per Júlia, mentre que ni Ana ni Anabel ni Marta van trobar-se còmodes a la canxa vila-realenca i s’hagueren de conformar amb el subcampionat.
En la segona final, la parella de Francés i Gimeno va haver de patir, tal com estava previst. El trio, un equip molt experimentat amb Monrabal II a la punta, Conillet al mig i Pablo de Borriol -únic representant de la província de Castelló a les finals- al rest, va anar diversos jocs per davant en una final on tots van tindre gran protagonisme, però van destacar especialmente les figures de Francés i Pablo.
El marcador va estar molt ajustat en els primers compassos i els quinzes es repartien fins al 30-30. Els blaus aconseguiren encadenar dos jocs per establir el 40-30, al seu favor, però la reacció de la parella no va tardar en arribar, fins iluminar l’electrònic amb el 45-40.
El trio va continuar oposant resistència amb un Pablo espectacular que rebia l’ovació amb diversos quinzes de molt de mèrit. Un d’ells, de pilota parada des del 9 per a colar-la per la porta del trinquet de Vila-real. La final estava sent l’esperat i després del 50-50, Francés i Gimeno s’adjudicaren el següent joc des del rest, abans de tornar al dau per apuntar-se el joc que els va donar el títol de campions del Trofeu Diputació de Castelló 2026.
- Dos niños entran armados con un machete y un bate en su instituto de Foios
- El camión volcado en la A3 que ha obligado a cortar el tráfico hacia València sufrió un reventón de rueda
- Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
- La plaza de toros de València rectifica en menos de 24 horas la publicidad de la Feria de Julio tras imprimirse 'por error' con la cuatribarrada
- Corte total de la A-23 en sentido Teruel y de la A-3 hacia València por dos camiones accidentados
- La auténtica paella valenciana conquista Atlanta durante el Mundial
- La Guardia Civil investiga si los agresores del IES de Foios seguían instrucciones de un foro de odio
- La (mala) vida entre basuras en la calle Picayo de València: un corte de pelo a un niño en la inmundicia