Pilota
El 28é Trofeu d’Oliva-Gregori Maians demana pas
El trinquet d’Oliva serà l’epicentre del raspall masculí i femenínLes principals figures com Iván, Seve, Murcianet, Ana, Victoria o Mar prendran part en la competició
Fedpival
El trinquet municipal d’Oliva es prepara este dilluns per a inaugurar el 28é Trofeu d’Oliva – Gregori Maians. Un clàssic del calendari professional de pilota que tornarà a comptar amb els millors jugadors i jugadores de raspall. La competició constarà de huit partides partint des de semifinals i distribuïdes en quatre dates compreses entre el 22 i 28 de juny.
Per a no perdre’s cap partida del trofeu, s’ha posat a la disposició de l’aficionat un abonament per a viure tot el campionat per un mòdic preu de 25 euros. Es pot aconseguir en la pàgina web de la Federació de Pilota Valenciana. Serà la millor manera de viure este campionat que compta amb el suport de l’Ajuntament d’Oliva, Savipecho i la pròpia FPV. No obstant això, també es podran comprar les entrades en taquilla per a cada un dels dies. Les semifinals masculines costaran 15 euros (12 euros anticipades) i les semifinals femenines 8 euros (6 euros anticipades).
Esta edició del Trofeu Gregori Maians arrancarà el 22 de juny amb doble eliminatòria masculina. A les 17.00 hores, Vercher i Seve debutaran contra Montaner, Brisca i Bossio. En el trio, el mitger exercirà com a jugador local acompanyat de Bossio i un Montaner que torna a un campionat oficial després de caure lesionat el 9 d’abril (trencament en l’oblic intern). El segon torn (18:30h) serà per al vigent campió de l’Individual, Iván, que estarà acompanyat d’un Murcianet que ve de quedar quart al mà a mà. Davant tindran al trio de Ian, Raúl i Canari, que promet posar les coses difícils als favorits del campionat.
La segona jornada estarà dedicada al raspall femení, també amb dos semifinals del màxim nivell. Victoria, Natalia i Isabel s’enfrontaran a Clara, Amparo i Anabel a les 17.00 hores. Mentres que a les 18.30 hores ho faran Ana i Mar jugaran contra Maria, Júlia i Fanni. Júlia, única pilotària saforenca del torneig, ve de guanyar el Trofeu DIputació de Castelló en companyia de Victoria en la final disputada contra Ana, Anabel i Marta.
Els equips de les quatre eliminatòries tornaran a jugar el cap de setmana, amb protagonisme per al raspall masculí el 27 de juny a partir de les 17.00 hores. Obrirà la jornada la lluita pel bronze i després serà el torn de la gran final masculina. El preu d’estes partides serà també en taquilla de 15 euros i 12 euros anticipada. El diumenge 28 es posarà el fermall d’or a l’edició 2026 del Trofeu Gregori Maians amb el tercer i quart lloc de raspall femení a les 17.00 hores i a les 18.30 hores s’enfrontaran els dos equips finalistes.
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