Locura entre los aficionados por el cuarto partido de las finales del Valencia Basket

El Valencia Basket ha anunciado el 'sold out' de las entradas que habían puesto a disposición de sus aficionados para el cuarto partido de las finales frente al FC Barcelona. La victoria aplastante del conjunto de Pedro Martínez ha devuelto la confianza a una afición que no dejó de creer tras la derrota del primer partido, pero que sí que vió que el rival que tenía enfrente no iba a ser fácil de vencer. Tras volver a poner el empate en la serie, el Valencia Basket viajará a Barcelona con toda una flota de aficionados que acompañará al equipo en ambos partidos.

La posibilidad de ver al conjunto 'taronja' ganar su segunda liga, cerrando por todo lo alto una temporada que ya se puede considerar histórica, ha desatado la locura entre los fanáticos valencianistas que han decidido adquirir las entradas que el club les proponía con autobús incluído por un precio algo superior a 60 euros. Un desenlace que, mínimo, llegará al cuarto partido de unas finales que ya han entrado en el libro de los récords de la ACB.

Valencia Basket contra FC Barcelona

El cuarto partido podría ser el decisivo que decida quien se alzará con el trofeo de campeón. Es por eso que los aficionados valencianistas han decidido invadir el Palau Blaugrana, con la intención de mostrar el apoyo a los jugadores y favorecer a que se sientan como en casa. Pedro Martínez y sus jugadores ya saben lo que es ganar en la ciudad condal. En el último partido de la fase regular, fue el combinado de Pedro Martínez quien se llevó la victoria a casa después de ganar en el Palau por una diferencia de 25 puntos, un detalle que anima más aún a los aficionados que viajan.

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El partido del jueves puede terminar declinando la balanza para cualquiera de los dos equipos, pero también puede ser el juez que decida que hay que ir a un quinto partido en el Roig Arena. Lo que queda claro es que muchos fieles del valencianismo, que viajarán a Barcelona con autobuses financiados por el club, no quieren perderse el que podría ser el último partido de una temporada en la que los objetivos han quedado más que satisfechos.