Jean Montero hace magia y pone al Valencia Basket a un paso de la Liga

La Liga Endesa ya está a tiro. El Valencia BC dio un nuevo golpe sobre la mesa con un nuevo partidazo para el recuerdo que le llevó a imponerse al Barcelona (80-88) en el Palau y a recuperar el factor pista, por si fuera necesario jugar un quinto partido en el Roig Arena. Un triunfo que, más allá del talento y del espectacular partido de Jean Montero, llegó también con una muestra del carácter de un equipo que confía como nunca en ser campeón, recuperándose de un flojo inicio del último cuarto que llevó a los locales a empatar recuperándose de un -18. Badio, con un triple, cambió la inercia final y Montero, Taylor y Key sentenciaron un triunfo que vale oro y que deja a los de Pedro Martínez a un paso de la segunda Liga de su historia. La merecen más que nadie pero ahora falra rematar una temporada de ensueño, en la que ya llevan 90 partidos a sus espaldas.

Montero, con una asistencia a Sako y una canasta tras robo, golpeaba primero para poner el 0-4 en el Palau en poco más de un minuto. La defensa taronja volvía a imponerse al ataque azulgrana en los primeros instantes, con Clyburn anotando la primera canasta local pasados los dos primeros minutos. Taylor respondía antes de que Pedro hiciera el primer cambio dando entrada a De Larrea por Badio, aunque el estadounidense no tardaría en irse al banquillo al cargarse con una segunda falta antes del ecuador del primer cuarto.

Punter, desaparecido en el anterior partido, empataba acto seguido y la igualdad se mantenía en los siguientes minutos con el intercambio de triples de Pradilla y Shengelia. Con 11-11, entraba Reuvers en su primer partido de la final, recuperado ya del esguince de tobillo que se produjo en la semifinal contra el Joventut.

Los locales llevaban el partido a un ritmo más bajo del habitual del Valencia Basket, buscando compensar la diferencia de piernas. Pradilla y Key aún lograban anotar antes del fnal del primer cuarto, pero un nuevo triple de Satoransky y los tiros libres de Shengelia y Cale ponían el 17-15 al final de los primeros 10 minutos. Los taronja no encontraban el acierto exterior de otros partidos, con un solo triple de cuatro intentos.

Kameron Taylor, clave una vez más en los momentos decisivos. / acb Photo / David Grau

Del +10 a la reacción local

El escenario se presentaba muy distinto al de los anteriores encuentros, en los que los taronja lograron imponer con más claridad su estilo y abrir una pequeña brecha en el marcador. Ahora los taronja estaban por debajo, aunque no por mucho tiempo. La defensa visitante volvía a dejar sin ideas a los de Xavi Pascual y Key, desde el tiro libre, abría un parcial de 0-12 en la vuelta a la pista, con dos triples y ocho puntos de De Larrea, que ponían el +10 en el marcador (17-27).

En un visto y no visto, Laprovittola desde el 6,75 y Vesely en la zona, volvían a acercar a los azulgrana, aunque Montero aparecía de nuevo para enfriar los ánimos de la afición local sumando un nuevo triple. Un nuevo contratiempo llegaba instantes después con la tercera falta de Sako, que llevaba a Pedro a reservarlo en el ecuador del segundo cuarto.

El intercambio de canastas entre Clyburn y Willy con Costello y Pradilla permitía mantener el +8 (26-34), pero dos pérdidas casi seguidas permitieron al Barcelona hacer un parcial de 0-7 por medio de Shengelia, Clyburn y un triple de Punter que deja a los locales a solo un punto (33-34).

Jaime Pradilla celebra una de las canastas del Valencia Basket en el Palau. / acb Photo / David Grau

Pedro Martínez paraba el partido a 2:36 del descanso y aunque los taronja no lograron abrir una brecha importante, sí se fueron a vestuarios con un esperanzador 36-40 tras una gran canasta de Reuvers tras un rebote ofensivo. El Barcelona no supo sacar provecho de la última posesión de la primera parte, con Juan Núñez fallando un triple en los últimos segundos. La superioridad en el rebote daba alas a los taronja.

Exhibición de Montero

El Valencia BC se encontraba con un nuevo contratiempo en la reanudación con la cuarta falta de Sako. Key y Shengelia, que fallaba una y otra vez desde el 4,60, mantenían su duelo en la pintura, pero Taylor primero y Montero después, en una nueva exhibición del dominicano, parecían romper el partido, con ayuda de un de Larrea que ponía el 48-62 a poco más de cuatro minutos para el final.

Xavi Pascual, paraba el partido y aunque Parra y Vesely devolvían una mínima esperanza a los suyos, Montero volvió a echarse el equipo a la espalda para dejar contras las cuerdas al Barcelona, con dos triples y 8 puntos consecutivos. El taronja se atrevía con todo y le salía casi todo, aunque los locales aún lograron reducir la diferencias en cuatro puntos antes del último cuarto por medio de Brizuela y de Shengelia, con un mate que pudo ser un 2+1 pero en el que volvió a desaprovechar un tiro libre.

Carácter tras un increíble 73-73

Con 57-71 empezaba el último cuarto, con todo de cara para los de Pedro Martínez. Nada hacía presagiar un cambio de tendencia en el partido, pero la defensa en zona local y las pérdidas taronja volvieron a meter al Barça en el partido, liderados por un Brizuela que encadenaba 9 puntos, antes de que Shengelia empatara el partido (73-73). Pero los azulgrana se quedaban a medias, sin llegar a ponerse por delante y como en tantas otras ocasiones, el Valencia BC 'resucitaba' en su momento más delicado.

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Un triple de Badio daba oxígeno a los taronja y tres tiros libres de Montero volvían a abrir brecha. Los locales empezaban a verlo cada vez más complicado después de empatar el partido, Costello, Montero y Key seguían sumando en cada posesión y aunque el Barcelona seguía intentando acercarse con un triple de Montero y la constancia de Shengelia, no le fue suficiente para frenar a un Valencia BC que se queda a una sola victoria de la final. El miércoles tendrá la primera oportunidad de ser campeón y si no, siempre queda el Roig Arena, en un partido que se jugaría el sábado.