El Valencia CF sigue creyendo en el fichaje de Guido Rodríguez: más señales optimistas que pesimistas

El mercado de fichajes avanza, la pretemporada se acerca y el fichaje de Guido Rodríguez sigue siendo una de las prioridades del Valencia CF en la confección de la plantilla de la próxima temporada 26/27. El club sigue trabajando para que el pivote se convierta en la piedra angular de nuevo proyecto. El CEO de Fútbol Ron Gourlay y el técnico Carlos Corberán coinciden en que el perfil del argentino es el ideal para liderar el centro del campo del equipo la próxima campaña por su jeraquía, experiencia y conocimiento del vestuario y LaLiga española. El escenario ahora mismo, según ha podido saber SUPER, del mismo grupo que Levate-EMV, es que en el seno del club hay más optimismo que pesimismo en poder atarlo. A pesar del tiempo de espera, todavía se sigue creyendo en Guido.

A pesar de la dificultad que exige retener a un futbolista de su nivel, la sensación en la entidad de Mestalla es que el fichaje de Guido va por buen camino. El club no pierde la esperanza en lo económico y sigue insistiendo al jugador en la voluntad de construir un proyecto ambicioso en torno a él que luche por objetivos europeos, como trasladó Ron Gourlay a los agentes del futbolistas durante las primeras reuniones de abril. Además de los fichajes de Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, el club da mucho valor a la continuidad de Stole Dimitrievski, cuenta con el elemento diferencial de Javi Guerra y confía en reforzar la plantilla con garantías durante los más de dos meses de mercado que restan por delante.

El gesto

Puede que sea una casualidad, o no, pero el Valencia CF sigue siendo protagonista en las redes sociales de Guido. El argentino ha republicado este lunes una foto vestido con el equipaje del Valencia en Mestalla en compañía de su hija con motivo del día del padre. Se cierre el fichaje o no, el Valencia CF sigue siendo un motivo de alegría y buenos recuerdos para la familia Guido y eso siempre es una buena señal para los intereses del club blanquinegro.

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El mercado

De momento, el club ha arrancado la planificación de la 26/27 con tres movimientos interesantes en el mercado, pero que no han jugado en ligas mayores como Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, este último muy cerca de concretarse a la espera de la firma y el anuncio oficial. Con las tres apuestas ya en el bolsillo, ha llegado la hora de reforzarse con jugadores contrastados que equilibren el equipo y solucionen los agujeros de la plantilla. Fichar gol, resolver el problema del lateral derecho y, por supuesto, cerrar la continuidad de Guido son ahora mismo clave. El error del verano pasado con el pivote y el delantero condicionó la primera vuelta y el Valencia no puede permitirse ese lujo otra vez. Sobre todo, si de verdad su objetivo es Europa.