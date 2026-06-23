Ferran Torres hace historia: el valenciano con más partidos con la selección española

Ferran Torres ha alcanzado, después de participar en el choque en el que España se impuso 4-0 a Arabia Saudí, su partido número 59 con la selección española de fútbol. El de Foios supera a Raúl Albiol como el jugador valenciano con encuentros partidos disputados con el combinado nacional. El delantero de l'Horta entró como suplente durante el partido en el que incluso llegó a anotar un gol, pero no subió al marcador por encontrarse en posición antirreglamentaria. El jugador también iguala a Antonio Puchades como el valenciano con más partidos disputados en un mundial, con un total de media docena de envites.

Ferran Torres disputa el balón con Fathy durante el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto / JORDI COTRINA / EPC

El exvalencianista ha participado en un total de 32 goles con la selección, que se dividen en 24 goles y 8 asistencias desde que debutó en 2020. Ha anotado en las tres competiciones importantes que ha disputado: Copa del Mundo; en la que sumó dos de los siete tantos que le cayeron a Costa Rica en la edición de 2022; Eurocopa, frente a Eslovenia y Croacia en 2021 y contra Albania en 2024, y Nations League, con siete goles que se dividen entre Ucrania (1), tres días después de su debut, y Alemania (3) en 2020, Italia (2) en 2021 y Suiza (1) en la edición de 2024.

Ferran y la selección

El jugador valenciano debutó con la selección el 3 de septiembre de 2020, frente a la selección alemana en Stuttgart, un partido que acabaría empatado a uno. Desde entonces, se ha convertido casi en un fijo para la selección española, tanto para Luis Enrique en su momento como para Luis De La Fuente. Siete han sido las convocatorias que se ha perdido desde su debut, siendo cuatro de ellas por lesión y una por estar en estado de recuperación por apendicitis. Con el combinado nacional, el futbolista de Foios ha conseguido levantar una Eurocopa y fue participe en la fase de grupos de la Nations League que ganó España en 2023, pero no fue convocado para la fase final.

Además, iguala también a Antonio Puchades como el jugador valenciano que ha disputado más partidos en la Copa del Mundo. El '6' de Sueca (1925) disputó seis partidos durante el Mundial de 1950, en el que fue galardonado con el premio a 'Mejor centrocampista del torneo' y logró un cuarto puesto tras perder contra Brasil y Suecia. El de Foios, nacido en el año 2000, lleva con el disputado frente a Arabia Saudí los mismos partidos que Puchades, con la diferencia de que se divide en dos mundiales, el de Catar 2022 y el que se está jugando ahora. Los seis partidos del exjugador de Sueca son una cifra que muy probablemente acabará superando el ahora jugador del FC Barcelona durante este campeonato.

Los 24 goles anotados por el delantero centro le posicionan como una de las figuras más anotadoras de la selección. Actualmente, el puesto número 10 lleva su nombre, por delante de figuras como Sergio Ramos o Alfredo Di Stéfano. Se encuentra a tan solo dos goles de Butragueño y a tres de Morientes, figuras a las que acabrá alcanzando. Sin embargo, aún se encuentra a once goles de David Silva, jugador que guarda la quinta plaza y a 35 goles de igualar a David Villa como máximo goleador de la selección. Un récord casi imposible de lograr.

Otros valencianos

Además del jugador de Foios, son otros tantos valencianos los que han disputado partidos con la selección abosluta de la selección. A Ferran Torres y Albiol se suma también David Albelda como el tercer valenciano con más partidos disputados con la selección, con 51, por delante de Juan Manuel Asensi y Vicente Rodríguez, que completa el top cinco con 41 y 38 partidos, respectivamente. El resto del top 10 de valencianos lo integran Guillermo Amor (37), Antonio Maceda (36), Roberto Fernández (29), Miguel Tendillo (27) y Enrique Saura (23). A excepción de Asensi, Amor y Maceda, todos los jugadores pasaron por las filas del Valencia CF.