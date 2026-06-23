La noche de leyenda de Jean Montero: partido redondo con cifras de Gasol y Tavares

Jean Montero eligió el escenario, la presión y el momento más afilado de la temporada para convertir una final en territorio propio. En el Palau Blaugrana, con el Barça obligado a proteger su pista y el Valencia Basket ante la oportunidad de recuperar el mando emocional de la eliminatoria, el base dominicano firmó una actuación de leyenda: 29 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes, 2 recuperaciones y 37 créditos de valoración en 27:44 minutos. Su exhibición impulsó el 80-88 del conjunto taronja, que colocó el 2-1 en la final de la Liga Endesa y recuperó el factor cancha.

La noche de Montero no fue solo decisiva: fue histórica. La propia Liga Endesa ha publicado una estadística que nunca antes un jugador había firmado una actuación de al menos 25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en un partido de Playoff Final. Con sus 29 puntos rozó además la mejor anotación de este siglo en una final, solo por detrás de los 30 de Thomas Heurtel en 2019, igualando registros de nombres como Arvydas Macijauskas y Ante Tomic. En valoración, su partido también entra en conversación de gigantes: solo Edy Tavares, con 41 en 2022, había alcanzado una cifra superior en una final en este siglo.

Jean Montero ante Darío Brizuela / AFP7 vía Europa Press

El dominio de Montero fue también quirúrgico. Anotó 5 de sus 8 tiros de dos, 4 de 6 en triples y no falló desde la línea de personal, con un 7/7 en libres. No fue una noche de volumen descontrolado, sino de precisión competitiva: cada aparición tuvo peso en el marcador, cada cambio de ritmo desordenó a la defensa azulgrana y cada tiro grande cayó como una losa sobre el Palau. El dato de su +23 en pista explica tanto como sus puntos: cuando Montero gobernó, el Valencia Basket mandó.

Montero no caminó solo. Sergio de Larrea aportó 13 puntos, Taylor sumó otros 13 y Key añadió 12 puntos y 8 rebotes, mientras el Barça dependió en exceso de Shengelia, autor de 25 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 30 de valoración. La propia ACB destacó que Montero y Shengelia se convirtieron en la primera pareja de rivales con 30 o más de valoración en un mismo partido de Playoff Final en tres décadas.

La dimensión histórica del base dominicano crece con el contexto del Playoff. Montero acumula ya seis partidos por encima de los 25 créditos de valoración en esta edición, una cifra inédita en un mismo Playoff Final en lo que va de siglo. Además, con sus 31 créditos de valoración media en la final, solo tendría por delante el registro de Arvydas Sabonis, que promedió 35 en 1994.

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"Hay que ser humildes"

El base dominicano, a la conclusión del partido, instaba a sus compañeros a "seguir humildes" porque se enfrentan en la final contra "un gran equipo". En este sentido, explicaba que su equipo "ha aprendido" gracias a "los tropiezos" en la Copa del Rey y la Euroliga para luchar ahora por el título liguero. "Nos hemos atado al plan de Pedro (Martínez), trabajando, y por eso hemos tirado adelante", ha remarcado el dominicano, quien ha avisado que todavía no han ganado el título. "Tenemos que seguir humildes porque el Barça es un gran equipo con jugadores veteranos. El cuarto partido será similar al tercero e intenso", apostaba.