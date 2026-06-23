El Valencia CF cifra los ingresos anuales del Nou Mestalla en 81 millones

"El Nou Mestalla será clave para resolver el actual cuello de botella provocado por las normas del Fair Play Financiero y las limitaciones de ingresos". La frase es de Kiat Lim ofrecida a los accionistas del Valencia CF en la junta ordinaria del pasado diciembre. Y a tenor del plan de negocio diseñado por Legends, la compañía norteamericana especializada en organizaciones y recintos deportivos y encargada de la explotación del futuro estadio de Cortes Valencianas, parece que el Nou Mestalla será el nuevo maná para la entidad blanquinegra. Falta por ver si las estimaciones en formato de ingresos de Legends se cumplen, ya que al final el aficionado valencianista va a ver lo que hace su equipo sobre el césped y no a contemplar y hacer gasto en el envoltorio.

El Nou Mestalla, que espera abrir sus puertas el próximo verano para inciar la campaña 2027-2028, aspira a generar 81,8 millones de euros brutos anuales de ingresos, según las expectativas del plan de negocio de Legends y avanzadas por el programa Tribuna Deportiva. El montante global valora parametros desde la cifra de abonados, entradas, hospitalty, patrocinios, gastos en tiendas y hasta en conciertos.

Abonos: de 475 a 617 euros

El gran motor del negocio seguirá estando donde siempre estuvo: en la grada. Las entradas, según Legends, representan el principal capítulo de ingresos, con 36,4 millones de euros, sumando abonos más entradas. El cálculo se apoya en una masa social de enorme peso: 50.000 abonos vendidos, con un precio medio de 617 euros, según las mismas cifras avanzadas en Tribuna Deportiva. En el último año de Mestalla, los abonados alcanzan los 40.000, con un gasto medio por pase de 475 euros, unos 142 euros menos que en el futuro estadio. A los ingresos por abonados, Legends suma la venta de 7.800 entradas por partido, a una media de 61 euros, lo que supone unos 475.000 euros por encuentro. En todo 2024, el ticketing del actual campo superó los 20 millones.

Asientos de hospitality en el futuro Nou Mestalla / L-EMV

El segundo gran golpe económico llega por la vía del público premium. El área de hospitality, con un total de 6900 plazas premium, se proyecta con 24,6 millones de euros por temporada. La previsión contempla 5.308 abonos por temporada a 4.140 euros, sin IVA, además de 429 asientos de media por partido en este segmento.

La tercera pata del marcador económico está en los patrocinios del estadio, valorados en 8 millones de euros. La partida más potente sería la de los naming rights, con 5 millones de euros. A ella se añadirían 2,3 millones procedentes de founding partner y acuerdos, y 0,8 millones por el patrocinio de la fan zone.

La tienda del estadio también aparece como una fuente importante de facturación, con 5,8 millones de euros anuales. En días de partido, Legens estima 1,4 millones, con 869 compradores por encuentro y un gasto medio de 65 euros, sin IVA. Fuera de los días de partido, la previsión sube hasta 4,4 millones, gracias a 72.000 transacciones al año y un gasto medio de 60 euros, sin IVA.

El capítulo de tour y museo suma otros 2,9 millones de euros. La previsión habla de 150.000 visitantes de pago al año, con una entrada media de 16,70 euros y un gasto adicional por visitante de 2,80 euros, sin IVA.

Los grandes conciertos

También hay hueco para los grandes actos ajenos al fútbol. El apartado de eventos está cifrado en 2,5 millones de euros. La estimación incluye dos eventos de estadio completo, a 750.000 euros cada uno, y 541 eventos corporativos al año, con 39 asistentes de media y 49 euros por delegado. Bajo esa etiqueta entran conciertos, congresos, ferias y eventos corporativos. El Nou Mestalla quiere jugar partidos, pero también competir en el mercado de los recintos multiusos.

Por último, el bloque de alquileres, restauración y fan zone aportaría 1,5 millones de euros, gestionados por terceros. Es la parte del negocio ligada al consumo, la restauración, los espacios auxiliares y la actividad alrededor del estadio, una zona cada vez más decisiva en los grandes recintos europeos.