Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de CalorSoletes Repsol ValènciaEclipse solar Comunitat ValencianaPérez LlorcaFestivo 24 junio Valenciacámaras tráfico Valencianotas PAU
instagramlinkedin

La pretemporada del Valencia CF: dos partidos en Paterna y dos en Reino Unido

El Valencia CF iniciará la pretemporada el 2 de julio con pruebas médicas y analíticas antes de viajar a Girona para su primer stage de preparación

Paterna, Girona e Inglaterra, la ruta del VCF en la pretemporada

Paterna, Girona e Inglaterra, la ruta del VCF en la pretemporada

Juanma Romero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Bas

El Valencia CF regresará al trabajo el próximo 2 de julio, fecha a partir de la cual los jugadores del primer equipo se someterán a las habituales analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo en IMED Hospitales antes de arrancar el trabajo en campo.

El equipo, a las órdenes de Carlos Coberán, afronta una pretemporada que comenzará con una primera semana de entrenamientos en la Ciutat Esportiva de Paterna, del 6 al 12 de julio. Posteriormente, el 13 de julio el equipo se desplazará a Girona para llevar a cabo un primer stage de preparación en las instalaciones del Royalverd Training Center, donde disputará su primer test del verano frente al Petro de Luanda, previsto para el día 18 de julio.

Tras completar esta fase de la preparación, el Valencia CF regresará para seguir trabajando en la Ciutat Esportiva de Paterna, donde disputará otros dos partidos amistosos. El primero será ante el CD Eldense (22 de julio) y el segundo frente al CD Castellón (25 de julio), ambos en el Estadio Antonio Puchades.

Calendario de pretemporada del Valencia CF

Calendario de pretemporada del Valencia CF / VCF

El día 27 de julio el Valencia CF partirá hacia el Reino Unido para trabajar en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el 1 de agosto. Durante esta segunda estadía, el equipo se enfrentará al Derby County FC -a puerta cerrada- (28 de julio en St. George’s Park) y el Stoke City (1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent).

Noticias relacionadas

Regreso a Paterna

Una vez concluido el trabajo en Inglaterra, el equipo regresará a la Ciutat Esportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeu Taronja en el Camp de Mestalla. El Valencia CF confirmará próximamente el día, hora y rival para este partido que supondrá el último ensayo antes del inicio de LALIGA.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
  2. El abuelo de Ferran Torres expresa su descontento: 'No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante
  3. Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana
  4. Algo huele a podrido en torno al Valencia
  5. José Manuel Camarero: 'Solo con los impuestos que genera el turismo se podría estar pagando la sanidad
  6. La Policía Nacional instalará 11 cámaras de lectura de matrículas en accesos y salidas de València
  7. Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
  8. Tu tanca la boca que no saps ni d'on vens': La alusión en un pleno de Sueca a la adopción de una concejal acaba en el juzgado

El abogado de Ábalos anuncia que pedirán la nulidad de la condena: "La sentencia es irrazonable"

La pretemporada del Valencia CF: dos partidos en Paterna y dos en Reino Unido

La pretemporada del Valencia CF: dos partidos en Paterna y dos en Reino Unido

Alzira emplaza a utilizar los refugios climáticos para mitigar el fuerte calor

Alzira emplaza a utilizar los refugios climáticos para mitigar el fuerte calor

Onze firmes valencianes, entre les 100 empreses mitjanes que més creixen

Onze firmes valencianes, entre les 100 empreses mitjanes que més creixen

La Roja, entre las cinco selecciones más potentes del Mundial de Fútbol en redes sociales

La Roja, entre las cinco selecciones más potentes del Mundial de Fútbol en redes sociales

La Policía Local de Sagunt entrena para rescatar víctimas de inundaciones y riadas

La Policía Local de Sagunt entrena para rescatar víctimas de inundaciones y riadas

Nuevo Centro llena el verano de diversión para las familias con espectáculos, actividades y el sorteo de entradas para Bioparc Valencia

Nuevo Centro llena el verano de diversión para las familias con espectáculos, actividades y el sorteo de entradas para Bioparc Valencia

Un investigador de Alzira pide equiparar el valor histórico de la red de acequias comarcal a la arquitectura religiosa

Un investigador de Alzira pide equiparar el valor histórico de la red de acequias comarcal a la arquitectura religiosa
Tracking Pixel Contents