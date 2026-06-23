El Roig Arena abre sus puertas para seguir el cuarto partido de la final entre FC Barcelona y Valencia Basket
Una victoria en el encuentro de este miércoles significaría el segundo título de liga en la historia del club valenciano
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Valencia Basket afronta este miércoles el cuarto partido del play final ante el FC Barcelona. La cita será en el Palau Blaugrana con 2-1 a favor de los taronja. Una nueva victoria del conjunto de Pedro Martínez supondría el título liguero, el segundo en la historia del conjunto valenciano.
Y ante una cita tan importante, que no decisiva porque en caso de triunfo del Barça restaría un quinto y definitivo encuentro en València, el Roig Arena abrirá sus puertas para seguir el cuarto choque de la serie.
Hasta completar aforo
El partido se disputará a partir de las 20 horas, pero las puertas del Roig Arena abrirán una hora antes, a las 19 horas. El acceso será completamente libre, sin invitación ni entrada, por la puerta C hasta completar aforo.
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- El abuelo de Ferran Torres expresa su descontento: 'No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante
- Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana
- Algo huele a podrido en torno al Valencia
- José Manuel Camarero: 'Solo con los impuestos que genera el turismo se podría estar pagando la sanidad
- Los restaurantes favoritos de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en Valencia
- Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
- La Policía Nacional instalará 11 cámaras de lectura de matrículas en accesos y salidas de València