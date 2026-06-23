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El Roig Arena abre sus puertas para seguir el cuarto partido de la final entre FC Barcelona y Valencia Basket

Una victoria en el encuentro de este miércoles significaría el segundo título de liga en la historia del club valenciano

El Roig Arenas abre sus puertas para el final de Liga

El Roig Arenas abre sus puertas para el final de Liga

Miguel Angel Montesinos

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María Bas

Valencia Basket afronta este miércoles el cuarto partido del play final ante el FC Barcelona. La cita será en el Palau Blaugrana con 2-1 a favor de los taronja. Una nueva victoria del conjunto de Pedro Martínez supondría el título liguero, el segundo en la historia del conjunto valenciano.

Y ante una cita tan importante, que no decisiva porque en caso de triunfo del Barça restaría un quinto y definitivo encuentro en València, el Roig Arena abrirá sus puertas para seguir el cuarto choque de la serie.

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Hasta completar aforo

El partido se disputará a partir de las 20 horas, pero las puertas del Roig Arena abrirán una hora antes, a las 19 horas. El acceso será completamente libre, sin invitación ni entrada, por la puerta C hasta completar aforo.

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