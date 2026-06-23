El Roig Arena abre sus puertas para seguir el cuarto partido de la final entre FC Barcelona y Valencia Basket

Valencia Basket afronta este miércoles el cuarto partido del play final ante el FC Barcelona. La cita será en el Palau Blaugrana con 2-1 a favor de los taronja. Una nueva victoria del conjunto de Pedro Martínez supondría el título liguero, el segundo en la historia del conjunto valenciano.

Y ante una cita tan importante, que no decisiva porque en caso de triunfo del Barça restaría un quinto y definitivo encuentro en València, el Roig Arena abrirá sus puertas para seguir el cuarto choque de la serie.

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Hasta completar aforo

El partido se disputará a partir de las 20 horas, pero las puertas del Roig Arena abrirán una hora antes, a las 19 horas. El acceso será completamente libre, sin invitación ni entrada, por la puerta C hasta completar aforo.