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FC Barcelona - Valencia Basket, en directo hoy: última hora del cuarto partido de la Liga Endesa

Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Palau en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa. Una victoria del conjunto taronja les haría campeones.

El pívot del Barça Tornike Shengelia (i) juega un balón ante Braxton Key, del Valencia, durante el primer partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto que Valencia Basket y Barcelona disputan este jueves en el pabellón Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo

El pívot del Barça Tornike Shengelia (i) juega un balón ante Braxton Key, del Valencia, durante el primer partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto que Valencia Basket y Barcelona disputan este jueves en el pabellón Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

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Laura Florentino

Laura Florentino

Sigue en directo el cuarto partido entre el FC Barcelona y el Valencia Basket de la final de la Liga Endesa.

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