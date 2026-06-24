FC Barcelona - Valencia Basket, en directo hoy: última hora del cuarto partido de la Liga Endesa

Día importante para el Valencia Basket: Larry seleccionado en el draft y opción a título de Liga ACB

Sergio de Larrea acaba de experimentar la locura de la NBA en sus primeras horas como jugador de la liga de baloncesto americana. El base taronja, que se presentaba al Draft de este año, ha sido elegido por los New York Knicks en la primera ronda que se celebraba la madrugada del martes al miércoles, pero su periplo con los actuales campeones ha terminado antes de comenzar, y es que poco más tarde ha sido traspasado a los Dallas Mavericks.

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