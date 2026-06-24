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FC Barcelona - Valencia Basket, en directo hoy: última hora del cuarto partido de la Liga Endesa
Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Palau en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa. Una victoria del conjunto taronja les haría campeones.
Sigue en directo el cuarto partido entre el FC Barcelona y el Valencia Basket de la final de la Liga Endesa.
Juanma Vázquez
De Larrea, un nuevo 'taronja' para la NBA con pasaporte a Dallas
Desde la madrugada de este miércoles, una nueva estrella 'taronja' ya tiene su futuro ligado a la NBA. Con solo 20 años, Sergio de Larrea ya sabe que podrá cruzar el Atlántico y jugar en la liga de baloncesto estadounidense después de que haya sido elegido en la primera ronda del Draft, concretamente con el 'pick' 25.
Reportaje íntegro aquí.
Rafa Jarque
Día importante para el Valencia Basket: Larry seleccionado en el draft y opción a título de Liga ACB
Sergio de Larrea acaba de experimentar la locura de la NBA en sus primeras horas como jugador de la liga de baloncesto americana. El base taronja, que se presentaba al Draft de este año, ha sido elegido por los New York Knicks en la primera ronda que se celebraba la madrugada del martes al miércoles, pero su periplo con los actuales campeones ha terminado antes de comenzar, y es que poco más tarde ha sido traspasado a los Dallas Mavericks.
Lee el reportaje íntegro aquí
🏀 ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos al cuarto partido de la final de Liga ACB! ¡Bienvenidos al partidazo de playoff entre el Valencia Basket y el Barça Basket!
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