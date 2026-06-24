Caszely, el gerente que ‘cobró’ la primera tarjeta roja de un Mundial

Si tuviéramos que responder rápidamente a la pregunta de quién vio la primera tarjeta roja en una Copa del Mundo, con toda seguridad apostaríamos por un defensa duro, de aquellos que decían que “o pasa el balón o pasa el jugador”. Sería más difícil quedarse con un delantero, blanco habitual de faltas e infracciones. Sin embargo, un futbolista de este gremio fue el primer ‘agraciado’. El chileno Carlos Humberto Caszely vio la primera de la historia.

Aunque las amonestaciones se estrenaron en el Mundial de México 1970, en aquella edición no se mostró ninguna tarjeta roja. Tuvo que ser en Alemania’74 cuando se estrenara este funesto palmarés. Fue el 14 de junio de 1974, en el segundo partido del campeonato y primero del grupo 1, un República Federal Alemana-Chile que acabó con victoria de los anfitriones por 1-0. La República Democrática Alemana y Australia completaban el grupo.

En el minuto 22 de la segunda parte, el alemán Berti Vogts realizó una dura entrada sobre Caszely delante del árbitro turco Dogan Babacan, quien dejó seguir el juego. El chileno se incorporó y propinó una tremenda patada a su rival, tumbándolo sobre el césped. Babacan pidió primero calma y poco después, dirigiéndose al delantero, le mostró la tarjeta roja ante la algarabía de los aficionados teutones que llenaban el Olympiastadion de Berlín.

Caszely de Guinness

“Vogts me pegó 13 patadas y lo digo con certeza, porque las conté después, las veces que he visto el partido. Y no le pasó absolutamente nada. A mí me echó por la primera. Fue muy extraño todo”, declaró Caszely en una entrevista concedida a ‘La Tercera’ años después. Con la perspectiva del tiempo, el futbolista se lo tomó incluso con cierto humor: “Soy el único chileno en el libro Guinness de los récords por esa tarjeta”.

Chile no ganó ningún partido en aquella edición del Mundial, ya que empató los dos siguientes contra la RDA y Australia. Caszely fue suspendido por un partido y solo pudo actuar en el último frente a los australianos, pero su acción del primer encuentro pasó a la historia de un futbolista que no dejó nunca indiferente a nadie y que destacó en la Liga española.

Caszely en un partido con el Levante / Archivo Alberto Villanueva / Museo del Llevant UD

Le llamaban el ‘gerente’. O, mejor dicho, se lo hizo llamar él. “En el fútbol hay gerentes y obreros. Yo soy de los que marca goles y, por lo tanto, soy un gerente”, afirmaba. Y de ahí se le quedó el mote, que popularizó sobre todo en su estancia en el Espanyol. Antes había jugado en el Colo-Colo y en el Levante, club por el que fichó en 1973, cuando estaba en Segunda División. De hecho, se puede decir que Caszely jugó el Mundial de 1974 como futbolista de Tercera, ya que el club granota descendió aquella temporada.

Del Levante al Espanyol

En 1975, con ocasión del 75º aniversario del RCD Espanyol, la entidad que presidía Manuel Meler se reforzó como nunca. Y entre los fichajes estaba el chileno. Aquel equipo blanquiazul acabó en cuarta posición la Liga 75-76 y el ‘gerente’ fue su máximo goleador, con 13 dianas. Estuvo dos temporadas más en Sarrià antes de regresar a su país para vivir su segunda etapa en Colo-Colo, club del que es aún el máximo goleador histórico. Colgó las botas en el Barcelona de Guayaquil.

Carlos Caszely hizo honor a su apodo siempre. Incluso al significarse políticamente. Desde un principio, se opuso al régimen del general Augusto Pinochet. Una muestra de ello fue la recepción del mandatario a la selección chilena que iba a afrontar el Mundial de 1974. El delantero no quiso saludar a Pinochet. Algunas fuentes apuntan a que el general se quedó con la mano extendida esperando el apretón de manos que no llegó y otras, que el jugador se hizo el loco y ni siquiera se produjo un conato de saludo.

La licencia de Caszely como jugador del Levante / Levante UD

El ‘gerente’ tuvo que vivir malos tragos, como el secuestro de su madre en 1974 por parte de agentes de seguridad del régimen golpista chileno, siendo incluso torturada, según reveló tiempo después el futbolista. Nunca renegó de sus ideales políticos y siempre aceptó que se recordaran algunos malos momentos deportivos, como también aquel penalti que falló ante Koncilia en el Austria-Chile del Mundial de España, en 1982, jugado en el Carlos Tartiere de Oviedo.

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Babacan -árbitro, por cierto, de mal recuerdo para la afición del Atlético de Madrid por un polémico arbitraje suyo en un partido de Copa de Europa contra el Celtic- hizo entrar a Caszely en la historia de la Copa del Mundo. En las ediciones anteriores se expulsaba a jugadores y técnicos de viva voz, pero la primera roja se la llevó el ‘gerente’.