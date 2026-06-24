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Así serán las celebraciones de la segunda liga de Valencia Basket

Los campeones de la Liga Endesa ofrecerán un acto de celebración con entrada libre para agradecer el apoyo de la afición

Alegría en el Roig Arena con el segundo título de Liga

Alegría en el Roig Arena con el segundo título de Liga

Francisco Calabuig

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María Bas

Valencia Basket ha levantado el título de la Liga Endesa por segunda vez en su historia, tras imponerse por 3-1 en la eliminatoria final al Barça, poniendo así el broche de oro a una temporada histórica.

El Roig Arena empuja en busca de la segunda liga

El Roig Arena empuja en busca de la segunda liga

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El Roig Arena empuja en busca de la segunda liga /

Y pese a que afición y jugadores lo celebraron este miércoles a lo grande, tanto en el Palau como el Roig Arena, la fiesta grande será este jueves. Así, el punto neurálgico de los actos será en la pista principal del Roig Arena con plena comunión entre equipo y afición. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo disponible y se realizará por las puertas C (gradas) y D (pista).

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El acceso abrirá sus puertas a las 19:00h de la tarde y a las 20:00h dará comienzo el acto. En él hablarán los protagonistas del título liguero, habrá música, imágenes inéditas de la celebración y muchas sorpresas más.

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