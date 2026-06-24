Así serán las celebraciones de la segunda liga de Valencia Basket
Los campeones de la Liga Endesa ofrecerán un acto de celebración con entrada libre para agradecer el apoyo de la afición
Valencia Basket ha levantado el título de la Liga Endesa por segunda vez en su historia, tras imponerse por 3-1 en la eliminatoria final al Barça, poniendo así el broche de oro a una temporada histórica.
Y pese a que afición y jugadores lo celebraron este miércoles a lo grande, tanto en el Palau como el Roig Arena, la fiesta grande será este jueves. Así, el punto neurálgico de los actos será en la pista principal del Roig Arena con plena comunión entre equipo y afición. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo disponible y se realizará por las puertas C (gradas) y D (pista).
El acceso abrirá sus puertas a las 19:00h de la tarde y a las 20:00h dará comienzo el acto. En él hablarán los protagonistas del título liguero, habrá música, imágenes inéditas de la celebración y muchas sorpresas más.
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