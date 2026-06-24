De la Copa del Rey de Valladolid a la segunda Liga en el Palau Blaugrana: nueve títulos en los 40 años de historia taronja
La victoria en la Liga Endesa 2025-2026 consolida la era dorada del Valencia Basket, que acumula nueve títulos, incluyendo cuatro EuroCups
El palmarés masculino del Valencia Basket engrosa su vitrina de títulos con la Liga 2025-2026, conquistada este miércoles en el Palau Blaugrana en el cuarto partido del play off final de la Liga Endesa ante el FC Barcelona. Con el entorchado liguero, el segundo en cuarenta años de historia taronja, el club del Roig Arena suma ya nueve trofeos: una Copa del Rey, cuatro EuroCup, dos Ligas ACB y dos Supercopas ACB.
La primera gran fecha fue 1998, cuando el entonces Pamesa Valencia irrumpió en la Copa del Rey de Valladolid como novato y acabó levantando el trofeo. El equipo superó al enrachado TAU Cerámica en cuartos, sobrevivió en semifinales ante el anfitrión y cerró la gesta ante el Joventut de de Badalona. Nacho Rodilla simbolizó aquella conquista con su MVP, la que abrió la vitrina y llevó la celebración a las calles de València.
El salto continental llegó en 2003, con la Copa ULEB 2002-03. Aquel Pamesa de Paco Olmos se reforzó con jugadores como Oberto, Tomasevic o Montecchia y sostenido por referentes como Rodilla, Luengo, Abbio y Hopkins, superó el camino europeo hasta la final ante el Krka Novo Mesto. El 78-90 de la ida en Eslovenia dejó el título encarrilado y la Fonteta lo remató con 9.000 personas celebrando el primer título europeo del club y el billete para la Euroliga.
La segunda corona europea llegó en 2010, ya como Power Electronics Valencia. En Vitoria, el equipo de Neven Spahija firmó una fase final de enorme autoridad: derrotó al Panellinios en semifinales y, en la final, ante el Alba Berlín, levantó el título desde la defensa, dejando a su rival alemán en 44 puntos. Matt Nielsen fue el rostro de aquel triunfo como MVP y el título devolvió al club a la Euroliga.
El tercer título continental, la EuroCup 2013-14, fue una carrera contra el factor cancha. Valencia Basket atravesó lesiones, una fase regular exigente y cruces de máximo nivel: Khimki, Alba Berlín, Nizhny Novgorod y, en la final, Unics Kazan. El equipo ganó los dos partidos de la eliminatoria decisiva y Justin Doellman fue señalado por el club como MVP de las finales.
La (primera) obra mayor nacional llegó en 2017, con la Liga Endesa 2016-17. Tras cerrar la fase regular en tercera posición, Valencia Basket superó al Barça Lassa en cuartos y al Baskonia en semifinales, antes de medirse al Real Madrid en una final que cambió la dimensión del club. En el cuarto partido, el 16 de junio de 2017, cerró la serie en una Fonteta desbordada y dio al Valencia Basket la primera Liga ACB de su historia, a la que ahora le ha salido una hermana gemela y también con Pedro Martínez en el banquillo.
Ese mismo año cayó la Supercopa Endesa 2017. Con la Liga aún reciente, el equipo viajó a Gran Canaria, eliminó al Unicaja en semifinales y remontó en la final ante el Herbalife Gran Canaria. Fernando San Emeterio lideró la reacción y la Fonteta ganó una sexta bandera para su techo.
El último título europeo
La cuarta EuroCup llegó en 2019, en una Fonteta que volvió a ser escenario de título. Valencia Basket derrotó al ALBA Berlín por 89-63 en el tercer partido de la final. La defensa del conjunto de Jaume Ponsarnau sostuvo la remontada tras un mal inicio y el ataque tuvo nombres propios: Dubljevic y San Emeterio, con 18 puntos cada uno, y Matt Thomas, con 19.
El hasta ahora último capítulo taronja fue la Supercopa Endesa 2025. Valencia Basket se impuso al Real Madrid por 94-98 en una final jugada de poder a poder, resuelta en la recta final por la capacidad taronja para levantarse de los momentos de dominio blanco. Aquella final de Málaga fue el primer gran duelo entre ambos equipos en la temporada, que tendría sus posteriores réplicas en la Liga, la euroliga y sobre todo en duelos fraticidas que cayeron del lado blanco: la semifinal de la Copa del Rey en el Roig Arena y la semifinal de la Final Four.
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