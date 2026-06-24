El detenido por el presunto asalto a un anciano en Palma no pertenece actualmente al Villarreal: es Madou Camara, hermano del canterano Moussa Traoré

Uno de los tres jóvenes detenidos por el presunto asalto a un octogenario en su vivienda de Palma para robarle una cadena de oro no pertenece actualmente al Villarreal CF, pese a que varias informaciones han asegurado en las últimas horas que sigue perteneciendo a la cantera amarilla. Según ha podido contrastar el diario Mediterráneo, del mismo grupo editorial que Levante-EMV, se trata de Madou Camara, extremo nacido el 14 de enero de 2006, actual futbolista del Gil Vicente sub-23 de Portugal.

Madou Camara tuvo pasado en el entorno groguet, pero no forma parte actualmente de la estructura del Villarreal. El jugador se desvinculó del Juvenil A del Roda el 1 de julio de 2025 y posteriormente puso rumbo al fútbol portugués. La confusión se habría producido por su hermano, Moussa Traoré, nacido el 4 de abril de 2008, que sí pertenece al Villarreal y esta temporada ha competido con el Villarreal C.

El comunicado oficial del Villarreal

Ante ciertas informaciones erróneas, el Villarreal CF ha aclarado que no existe un vínculo entre dicha persona y la entidad, a la que dejó de pertenecer de forma definitiva hace más de una temporada. Además, exige a los medios de comunicación implicados una rectificación inmediata por la vinculación errónea con el club.

¿Qué ocurrió?

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado en un domicilio del barrio de La Soledad, en Palma. Según la investigación, tres jóvenes accedieron a la vivienda y presuntamente acometieron con violencia contra el morador, un hombre de avanzada edad, al que le arrancaron una cadena de oro que llevaba en el cuello. La víctima sufrió diversas lesiones y los implicados abandonaron el domicilio a la carrera.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y comprobó que los tres jóvenes habían abandonado la isla. Dos de ellos viajaron por vía aérea hacia Barcelona, donde fueron arrestados. El tercer implicado ya había salido previamente en ferry también rumbo a Barcelona y, al encontrarse en paradero desconocido, se emitió una orden de detención.

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Los investigadores determinaron además que este tercer sospechoso habría sido el encargado de vender la cadena de oro sustraída. La joya ha sido finalmente recuperada y devuelta a su legítimo propietario.