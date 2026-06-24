Un grupo de jóvenes sueña con recuperar el equipo de fútbol en San Antonio de Requena casi dos décadas después

La ilusión ha vuelto a instalarse en San Antonio de Requena. Después de 18 años sin equipo de fútbol, la aldea requenense trabaja a contrarreloj para recuperar una entidad histórica: la Unión Deportiva San Antonio. Un proyecto impulsado por una generación que ni siquiera había nacido cuando el club desapareció.

Al frente de esta iniciativa se encuentra Matías García, presidente de la UD San Antonio con tan solo 18 años y todo su grupo de amigos y compañeros. Su historia resumen a la perfección el espíritu de este renacimiento.

"Cuando desapareció el club, no habíamos nacido", explica García a Levante-EMV, quien junto a otros jóvenes del municipio decidió en 2024 comenzar a organizar torneos comarcales para recuperar el sentimiento futbolístico de la localidad.

Aquellos primeros pasos fueron modestos. "El primer año lo hicimos todo sin pensarlo mucho y sin organizar demasiado", reconoce. Sin embargo, la respuesta de la gente fue creciendo y el proyecto comenzó a tomar forma. Durante el último año, la nueva directiva ha trabajado intensamente para sentar unas bases sólidas. "Hemos estado todo el año buscando patrocinadores que nos ayudasen económicamente para conseguir equipaciones, ropa y todo lo necesario", señala el presidente.

Estado actual del campo de fútbol de San Antonio. / Levante-EMV

Actualmente son 9 las personas que integran la directiva y desde septiembre de 2025 trabajan en la compleja tarea de federar nuevamente al club. Una labor que ha exigido recuperar documentación histórica de la entidad, algunos documentos con más de 25 años de antiguedad.

"Recuperar todos los papeles ha sido problablemente lo que más nos ha costado. Hemos tenido que localizar documentación de antes del año 2000 de la UD San Antonio", afirma.

La plantilla casi cerrada

El aspecto deportivo también avanza a buen ritmo. La plantilla se encuentra prácticamente configurada y el objetivo es competir la próxima temporada. "El año que viene competiremos o, al menos, queremos competir. Solo nos falta que la Federación nos conceda una plaza cuando se abran los plazos en julio", explica García.

Aunque la ambición es evidente, la directiva mantiene los pies en el suelo. "Somos ambiciosos, pero sabemos cuál es la realidad. Mantener un club cuesta bastante dinero y todavía más mantenerlo en el tiempo".

Por ello, uno de los principales objetivos económicos es garantizar la viabilidad del proyecto. "Queremos cubrir todos los gastos y que cualquier dinero que sobre no se invierta de mala manera, sino que sirva para crear un colchón económico. Nuestra meta es asegurar el club al menos durante dos años".

Entrada al campo de fútbol de San Antonio. / Levante-EMV

Volver a jugar en casa

Más allá de la competición, el gran deseo de la UD San Antonio es regresar a su propio campo, una instalación que lleva sin utilizarse desde la desaparición del club.

Actualmente el equipo se ve obligado a desplazarse hasta Requena para entrenar y disputar sus encuentros, una situación que genera costes adicionales y que limita el arraigo del proyecto. "Lo que queremos es volver a jugar en nuestro pueblo. Nos supone un coste desplazarnos y da muchísima alegría poder vernos jugar aquí, en San Antonio", asegura el presidente.

Sin embargo, la recuperación del campo se ha convertido en uno de los principales obstáculos del proyecto. Según explica García, las instalaciones pertenecen a una sociedad de socios vinculada históricamente al club. Durante todos estos años han seguido afrontando gastos para evitar problemas administrativos.

"Hemos llegado a invertir cerca de 7.000 euros para pagar el IBI y evitar que Hacienda pudiera quedarse con la propiedad", señala.

Estado del bar del campo de fútbol de San Antonio. / Levante-EMV

La intención de la entidad es ceder gratuitamente las instalaciones al ayuntamiento para facilitar su rehabilitación y uso público. Sin embargo, denuncian que las conversaciones no avanzan. "Desde el consistorio no están muy por la labor. Nos llevan dando largas desde hace mucho tiempo. Hemos ofrecido posibilidades, gestores y abogados, pero siempre aparece algún impedimento".

La principal discrepancia gira en torno a la titularidad de una parte de los terrenos. "Nos dicen que no se puede completar la cesión porque una parte no aparece registrada a nuestro nombre, aunque en el Catastro sí figura así. No vemos un interés real por solucionar este asunto".

Todo el merchandising vendido

Pese a las dificultades, la respuesta social ha sido extraordinaria. San Antonio de Requena, una población de alrededor de 2000 habitantes, ha demostrado que el fútbol sigue muy vivo en la localidad.

La campaña de abonados lanzada por la nueva directiva superó todas las expectativas. "Pusimos a la venta bufandas, banderas, llaveros y merchandising y conseguimos casi 200 socios en apenas dos días", explica García. "Se agotó todo y la gente sigue preguntando y mostrando interés".

"Desde 2024 estamos luchando para sacar adelante este proyecto y desde septiembre de 2025 hemos trabajado para volver a federar el club. Toda la directiva tiene una media de edad de unos 22 años".

Todo el merchandising vendido por la UD San Antonio en uno de los actos de campaña. / Levante-EMV

Sueño de crear escuela

La UD San Antonio también mira al futuro con la intención de desarrollar una escuela de fútbol base. No obstante, las actuales limitaciones de las instalaciones hacen inviable asumir ese compromiso a corto plazo.

“Nos gustaría tener escuela, pero no vamos a comprometer a niños de 13 años a entrenar por la noche. Con las condiciones actuales es complicado”. Aun así, nadie en la directiva contempla dar marcha atrás. La recuperación del fútbol en San Antonio se ha convertido en una causa colectiva.

“Quizá sea un proceso largo, pero nosotros vamos a seguir adelante”, afirma García. 18 años después de que desapareciera el equipo, una generación que nunca pudo verlo jugar está decidida a devolverle la vida. La historia de la nueva UD San Antonio es la de un grupo de jóvenes empeñados en demostrar que la pasión por unos colores puede sobrevivir incluso a casi dos décadas de silencio.