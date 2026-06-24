Juan Roig, tras la segunda liga de Valencia Basket: "Ahora hay que disfrutar"

Tras la victoria se desató la euforia. Y, como no, uno de los más felices fue Juan Roig. Con un pañuelo naranja al cuello, el mecenas del club admitió estar muy emocionado e instó a jugadores y aficionados a disfrutar. La celebración será este jueves a partir de las 20 horas.

Pedro Martínez no podía estar más satisfecho tras el partido. El Valencia Basket ganó su segunda Liga con él en el banquillo. «Hemos jugado muy bien, el Barcelona también con un inicio de partido excelente, pero hemos picado piedra, a buen ritmo, en defensa hemos estado bien y ha sido un gran partido de todos, de Moore, Álvaro, Costello, del mejor jugador de la final y de todos», destaca en declaraciones a DAZN a pie de pista.

Supercopa y Final Four

A ello añadió que «los jugadores han trabajado muy duro todo el año, hemos hecho una gran temporada, ganamos la Supercopa, llegamos a la Final Four, a la semifinal de Copa y siento que es el trabajo de dos años con mucho jugadores, algunos ya no están, se han esforzado mucho, han tenido un buen día a día y al final las cosas salen».

El MVP Jean Montero aseguró tras ganar el título que el secreto del Valencia Basket es que todos los jugadores son «jóvenes y ambiciosos», y «ninguno había ganado antes». «Somos un equipo ganador, porque que a pesar de las grandes derrotas que hemos tenido durante todo el año, nunca nos hemos desconectado, siempre creímos cada uno en sí mismo. Si estamos aquí es porque siempre hemos trabajado para esto», ha señalado el base, MVP de la final, en declaraciones a ‘DAZN’.

Jean Montero MVP de la Final / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Montero, preguntado por su futuro ante los cánticos de «Montero quédate» de la afición ‘taronja’, no ha querido hablar de ello, aunque el presidente del club, Juan Roig, afirmó que están «muy orgullosos» de él y «vaya donde vaya, siempre será bienvenido» en Valencia.

Sergio de Larrea admitió que estaba «muerto» por las pocas horas de sueño. «Dormí hasta las 2, me desperté y hasta las 5:30 no me volví a dormir. Mi cuerpo estaba muerto hoy»,dijo.

Dijo que el equipo sabía que «todavía tenía mucha energía» y que este aspecto ha sido «la clave» para imponer el ritmo que más les convenía a los partidos y hacerse con el título. «El equipo se ha ido retroalimentando continuamente. Siempre que alguien estaba mal, tenías a otro que lo hacía mejor. Cada día era uno. Esa versatilidad en todos puestos hacía difícil al rival defendernos», dijo.