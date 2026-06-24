De Larrea, un nuevo 'taronja' para la NBA con pasaporte a Dallas

Desde la madrugada de este miércoles, una nueva estrella 'taronja' ya tiene su futuro ligado a la NBA. Con solo 20 años, Sergio de Larrea ya sabe que podrá cruzar el Atlántico y jugar en la liga de baloncesto estadounidense después de que haya sido elegido en la primera ronda del Draft, concretamente con el 'pick' 25. Una nueva etapa -a falta de saber si la emprenderá ya esta próxima temporada o seguirá cumpliendo el contrato que le une al club valenciano hasta 2028- que le llevará a los Dallas Mavericks, un equipo que esta última temporada ha estado lejos de los primeros puestos -acabó decimosegundo en la Conferencia Oeste, con un balance de 26 victorias y 56 derrotas- pero que se encuentra en plena reconstrucción con el número 1 del Draft 2025, Cooper Flagg, al frente. O lo que es lo mismo, una franquicia que, más que presente inmediato, está apuntalando su futuro con jóvenes talentos en el que el vallisoletano puede tener su dosis de protagonismo.

Eso sí, la elección del base no fue una elección directa de los texanos. Y es que los flamantes campeones de la NBA, los Knicks, fueron los que -tras adquirir el pick que originalmente tenían los Lakers de LeBron James y Luka Doncic- escogieron al jugador 'taronja' durante el 'sorteo'. No obstante, en un movimiento habitual en los primeros minutos tras el Draft, De Larrea fue enviado a Dallas a cambio del número 30, Koa Peat, y dos 'picks' de segunda ronda que obtuvieron los neoyorkinos. Así, a falta de saber cuándo hará las maletas rumbo a la NBA, una de sus únicas certezas es que se ha garantizado un contrato multianual por ser elegido en primera ronda. Con ello, -apunta Forbes- tendrá en su año de 'rookie' un salario de 3,3 millones de dólares -unos 2,9 millones de euros- y acumulará en su contrato por cuatro años hasta 16,8 millones de dólares (14,8 millones de euros).

Explosión 'taronja'

La elección de Sergio de Larrea, que llega poco después de que otras dos 'taronja' como Awa Fam y Raquel Carrera tomaran el mismo camino hacia EE UU, se produce tras un año que ha sido el de la explosión completa del base. No en vano, a las órdenes de Pedro Martínez, ha ido ganando peso en la rotación del primer equipo e, incluso, ha acabado superando a la que se esperaba que fuera una de las estrellas del equipo esta campaña, Darius Thompson. En los 36 partidos de ACB que había jugado hasta que este miércoles saltó al Palau Blaugrana, había promediado 9,1 puntos, 3 rebotes, 3,2 asistencias y 11,6 de valoración en 18 minutos de media en pista.

De Larrea anota una canasta esta temporada. / Francisco Calabuig

Además de ello, fue elegido MVP de la Supercopa de España tras imponerse Valencia Basket al Real Madrid en la final. En ese partido, De Larrea sumó 21 puntos y 23 de valoración cuando aún tenía 19 años. Sus actuaciones en Euroliga, donde el club ha alcanzado este año su primera Final Four -pese a ser eliminado por el propio conjunto madrileño en semifinales- también han dejado muestras de su calidad y su temple, con situaciones como los tiros libres encestados -a 3 segundos del final- que decidieron el duelo en el Roig Arena contra Olympiacos. En el torneo, por su parte, acumuló 31 partidos, con 4,2 puntos de media, 1,4 rebotes, 2,2 asistencias y 4,6 de valoración.

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De Claver a De Colo

La elección de Sergio de Larrea, además, marcará un nuevo pasaporte 'taronja' rumbo a la NBA. En el pasado, un jugador de la 'casa' como Víctor Claver, tras ser elegido en el Draft de 2009, se fue tres años después a los Portland Trail Blazers. Ese mismo curso, otro jugador como Nando de Colo también marchó con dirección a los San Antonio Spurs, mientras que en enero de 2013 fue Mickaël Gelabale quién dejó València para jugar en los Minnesota Timberwolves y el siguiente verano, fue Vítor Faverani el que voló rumbo a los Boston Celtics.