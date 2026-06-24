Un Valencia Basket de leyenda conquista su segunda Liga en el Palau

El equipo que fue prometido. El equipo perfecto. El destino le tenía preparado el título de Liga al equipo que más lo merecía. El que no ha sabido, ni ha querido saber, lo que es rendirse durante toda la temporada. El que ha jugado más partidos que nadie y el que ha maravillado al mundo del baloncesto con un juego sin precedentes. Valencia Basket asaltó por segunda vez consecutiva el Palau Blaugrana (84-108), ganó el cuarto partido de la Final y conquista un histórico título de Liga Endesa, el segundo de su historia, que ya queda escrito en los libros de historia. La del club taronja y la del baloncesto español.

Uno puede pensar que, con un título tan codiciado como la Liga Endesa en el alambre, la muñeca puede pesar más que nunca, pero no fue el caso para Valencia Basket ni para el FC Barcelona. Montero, como pez en el agua en las grandes citas, no tardó con sus diabluras, mientras que Sako completaba un 2+1 en su primera acción. El Barça, ya sin margen de derrota en la final, no podía permitir otro inicio arrollador de los taronja, y no lo hizo. Tres triples consecutivos, dos de Punter y uno de Toko, encendieron a un Palau en llamas que celebraban el 9-8 inicial.

Valencia BC, sin desvíos en el camino

A Valencia Basket nada le hunde ni le saca del partido, y un inicio perfecto desde el tiro del Barça no iba a ser distinto. Los taronja siguieron a lo suyo, corriendo más que nadie, tirando un volumen de triples elevado y buscando los pasos de baile de Pradilla en la pintura. La muñeca no pesaba y los lanzamientos largos de Costello, Taylor y Moore pusieron a los visitantes por delante (17-22). Ningún equipo aflojó el ritmo en los últimos compases del primer parcial: Punter, desaparecido en el segundo y tercer partido, quiso aparecer por fin para salvar a su equipo, mientras que Moore y Pradilla seguían haciendo daño a la defensa blaugrana (23-26).

En el segundo cuarto se apuntaron más jugones a la fiesta. Taylor subió la apuesta, y Laprovittola, el MVP blaugrana desde el inicio de la final, empezó a ser un incordio, sumando cinco puntos seguidos que empataron el partido. Pero el empate pareció enfurecer a Valencia Basket, que decidió que era el momento de meter una marcha más. Montero sacó un 2+1 de fantasía, Omari se había aprendido el camino hacia el aro y Cárdenas conectaba su primer triple. Todo para un parcial de 2-10 que puso ocho puntos arriba a los taronja (30-38).

Primer arreón taronja

Era el primer momento delicado del partido, Valencia Basket lo sabía y lo dio todo para abrir más la herida. Otra canasta de Cárdenas obligó a Xavi Pascual a parar el partido, pero tras el tiempo muerto VBC volvió a golpear como mejor sabe: robo, transición en un abrir y cerrar de ojos y triple, en esta caso de Taylor. Era un +13 que palió Clyburn enseguida con otro lanzamiento de larga distancia, pero los taronja no estaban dispuestos a bajar ni media marcha. Taylor se echó el equipo a la espalda y Larry anotó la canasta que cerró la primera mitad del cuarto partido (35-47). +12 taronja al descanso.

Francisco Calabuig

A Valencia no le pudo venir peor el descanso porque era el momento en el que estaba abriendo brecha. No era fácil salir con el mismo nivel de concentración y acierto en el tercer cuarto pero los chicos de Pedro Martínez son capaces de todo. Taylor y Montero volvieron a ofrecer una exhibición a base de puntos que permitieron a los taronja arrancar con un parcial favorable que perseguía los 20 puntos de ventaja. Pero el Barça sabía que era su último tren para agarrarse a la Liga y no iba a morir sin intentarlo.

Entonces los blaugrana empezaron a meter los triples. Vesely metió el primero y Punter metió dos más tarde. Fueron clave porque Montero, en otro alarde de mago, conectó otros dos de absoluta fantasía. Tampoco desaparecía del partido Taylor y el partido se convirtió en un intercambio de canastas descomunal, con la diferencia en el marcador oscilando entre los 8 y los 12 puntos (55-67).

Montero es un superhéroe

El partido entró, de nuevo, en territorio de superhéroes, y quién es más héroe que Jean Montero. Tras un ligero bajón en el ritmo de puntos, Parra lo revivió con un triple, pero Montero contestó enseguida con otro lanzamiento tocado por los dioses. Con otro mazazo encima de la mesa, Key acertó otro triple desde la esquina, devolviendo la ventaja a los 15 puntos a 30 segundos del final del tercer cuarto. En la última posesión llegó otro golpetazo en la mesa: Montero crea el espacio, encuentra a Moore en la esquina y el ‘0’ no falla. 64-82 a falta de un solo cuarto.

Última oportunidad para el Barça. O se agarraba ya al partido o decía adiós a la final. Clyburn lo sabía mejor que nadie y arrancó el último parcial con un triple que dio vida a los blaugrana. Lejos de ponerse nerviosos, Valencia Basker siguió encontrando respuestas a todos los obstáculos que generaba el Barça. Montero no escondía la varita, Key y Sako sumaban y la diferencia subió a los 20 puntos.

Último intento blaugrana

Cuando era el momento de dejarlo todo visto para sentencia y hacer historia, el Barça reaccionó en lo que era su último aliento de la final. Punter metió un canastón y Parra dio continuidad con cinco puntos seguidos. La diferencia bajó a 14 y Pedro paró el partido. Tras el tiempo muerto, Valencia, de nuevo lejos de ponerse nervioso, volvió a la carga, a lo martillo pilón. Triple de Moore y canasta tras robo de Montero. Otra vez más 19 y la gloria de la Liga cada vez más en la mano.

Historia del equipo perfecto

No se rindió el Barça, que fue un digno contendiente, pero esta Liga estaba prometida para un grupo excepcional que han maravillado al baloncesto europeo a lo largo de toda la temporada. El destino se la tenía reservada al que club que más la merece. Al equipo que no ha sabido el significado de la palabra rendirse en toda la temporada. El que lo ha hecho todo bien, al que no se le ha podido matar pese a todo y pese a todos. Se la tenía prometida al equipo perfecto. Se la tenía reservada... a Valencia Basket.

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Los últimos minutos fueron plácidos, porque Valencia Basket los manejó a la perfección y, además, Moore puso la puntilla con dos triples más. El reloj cayó... y Valencia Basket tocó la gloria. La gloria de su segunda Liga, la que pone el broche a la mejor temporada de la historia del club. Una Liga que convierte en leyenda a un grupo de jugadores y cuerpo técnico inmenso tanto en lo baloncestístico como en lo humano. Historia taronja. Historia del baloncesto. Valencia Basket es campeón de Liga.