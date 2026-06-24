La plantilla del Valencia, con agujeros en todas las líneas, a una semana de la pretemporada

Como de costumbre por estas fechas, el Valencia CF se acerca al comienzo de la pretemporada escaso de recursos. Las limitaciones impuestas por el máximo accionista, Peter Lim, y por ende las condiciones de mercado en las que se mueve el club han terminado desesperando a cada uno de los entrenadores que han pasado por el banquillo de Mestalla desde 2020.

A falta de una semana para que los jugadores se presenten en València para iniciar las pruebas médicas y la pretemporada, Carlos Corberán apenas cuenta con alrededor de una quincena de futbolistas del primer equipo; entre ellos, los fichajes por oficializar de Justin de Haas y Aliou Dieng.

Los debes de la política de cesiones

Las contrataciones del central neerlandés y el pivote malí, así como el fichaje encauzado de Ryunosuke Sato, demuestran que los problemas de planificación cada verano van más allá de la lentitud (habitual) a la hora de fichar. Las cesiones han sido numerosas temporada tras temporada, lo que ha hecho que cada mes de junio el Valencia se haya visto obligado a rehacerse con múltiples huecos que llenar en la plantilla.

Sin ir más lejos, en este sentido, Ron Gourlay, CEO de Fútbol, se encuentra a la espera de que el Leeds afloje las condiciones de salida de un extremo como Largie Ramazani, quien, después de una primera parte del curso deficiente, en la segunda vuelta mejoró el potencial ofensivo del conjunto valencianista. Otro ejemplo es cómo se está a la búsqueda de un portero de bajo coste tras no ejercer la elevada opción de compra (12 millones) de Julen Agirrezabala, prestado hace un año desde el Athletic Club.

Trabajo pendiente en portería, defensa, mediocampo y ataque

Comenzado el verano, la planificación tiene fichajes pendientes en todas las líneas. Desde la portería hasta la delantera, demarcación en la que el técnico desea un futbolista que aporte los goles que no trajeron las apuestas fallidas de Arnaut Danjuma y Lucas Beltrán, cedido por la Fiorentina. Danjuma, con contrato en vigor, ha sido colocado en el mercado, aunque con pocas esperanzas de que el jugador de origen nigeriano decida irse de València.

Sin un once de garantías con vistas al mes de julio: sin lateral derecho, solo dos centrales...

Si nada cambia en los próximos diez días, la pretemporada arrancará sin que el entrenador pueda confeccionar un once competitivo de jugadores del primer equipo. El principal agujero se halla en el lateral derecho. Con Dimitri Foulquier lesionado hasta finales de octubre, Corberán no tiene carrilero diestro con ficha profesional para el arranque de LaLiga. Se negocia con el belga Thomas Meunier mientras se mantiene todavía, aunque con serio riesgo de perderla, la vía de Andrés García.

No tiene laterales derechos y, a día de hoy, apenas cuenta con dos centrales. José Copete, igual que Foulquier, baja hasta octubre o noviembre, está 'K.O'. La posibilidad de renovar a Eray Cömert pierde fuelle sin una oferta sobre la mesa a pocos días del final definitivo del contrato.

Copete se retira lesionado del Valencia - Athletic de Copa / JM LÓPEZ

Mouctar Diakhaby, por su parte, va a cumplir en breve los seis meses de recuperación después de la intervención a la que fue sometido el 9 de enero por una rotura de isquiotibiales. A partir de julio, la evolución en los entrenamientos marcará la fecha de su vuelta efectiva al grupo y si puede o no empezar a competir en agosto o septiembre. De todos modos, el plan del Valencia pasa por darle salida este verano y ahorrarse el segundo salario más elevado del plantel.

El lateral izquierdo, una excepción

Entre los centrales con los que Corberán cuenta en su cabeza, solo estarían disponibles cierta para empezar la competición oficial César Tárrega y Justin de Haas. Al contrario que el costado derecho o el eje central, el flanco izquierdo de la defensa es una excepción. La posición está cubierta con José Gayà y un Jesús Vázquez a quien el club se niega a incluir en cualquier operación con el Celta, al que ha regresado otro de los cedidos, Unai Nüñez.

Más adelante, en la medular, la pieza de equilibrio también falta y urge a la espera de la decisión de Guido Rodríguez. El argentino solo quiso fichar en enero hasta final de temporada. El otro fichaje, Aliou Dieng, vendría para reemplazar a un Baptiste Santamaría que no se adaptó al fútbol español y no entra en reestructuración de plantilla del técnico. Tampoco, Dani Raba. El santanderino solo jugó 36 minutos desde el mes de diciembre.

La camiseta del Valencia CF para la temporada 2026-2027 / L-EMV

Por ahora, la nómina de mediocentros, defensivos u ofensivos, se limita a Pepelu, Dieng, Javi Guerra, Filip Ugrinic... y André Almeida. Aunque el portugués, igual que Danjuma, si no encontrase un nuevo destino, a priori, dispondría de hueco entre los 25 profesionales.

Con la grave lesión de rodilla de Diego López, hoy el único extremo del primer equipo en la plantilla es el sevillano Luis Rioja. Mientras, el club trabaja para plasmar en papel los acuerdos con el Tokyo con Sato y se espera, probablemente, al mes de agosto por Ramazani. La competencia en los entrenamientos la pondrán los canteranos David Otorbi y Víctor Fernández Júnior.

En ataque, Umar Sadiq y Hugo Duro se perfilan como competidores por el '9' titular... eso sí no se da ninguna oferta por el madrileño que acabe contentando a todas las partes. El jugador sabe el precio que demandará el Valencia, entre 10 y 12 millones. A la plantilla, según el deseo del técnico y también los pobres números ofensivos del pasado curso, le falta un delantero móvil que complemente al ariete más referencial.

Hoy, con 21 jugadores con contrato profesional, solo 17 podrían comenzar seguro la temporada oficial... y serían 15 si se extrae de la lista a los dos jugadores para los que más apremia la operación salida: Santamaría y Raba.

Al Valencia le queda mucho trabajo por hacer en el mercado de fichajes. Fichajes en portería, defensa, centro del campo y ataque. Así estaría la plantilla valencianista a día de hoy:

PORTEROS

Dimitrievski

Rivero

DEFENSAS

Tárrega

De Haas

Gayà

Jesús Vázquez

CENTROCAMPISTAS

Pepelu

Dieng

Javi Guerra

Ugrinic

Almeida

Danjuma

Rioja

ATACANTES

Hugo Duro

Umar Sadiq

LESIONADOS

Diakhaby

Copete

Foulquier

Diego López

NO CUENTAN

Raba

Santamaría

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Además, en el arranque no estarán al tener unos días extra de vacaciones los internacionales Stole Dimitrievski (Macedonia del Norte) y Javi Guerra (España). Es decir, si no hay un refuerzo a corto plazo en la portería, Cristian Rivero será el único guardameta del primer equipo en el inicio de la pretemporada.