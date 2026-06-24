Los precedentes del 2-1 en un Playoff Final, ¿favorecen a Valencia Basket?
Históricamente, el 2-1 ha sido señal de éxito: en 11 de los 12 precedentes que se han dado hasta ahora (91,7%), el equipo que tenía el factor cancha a favor ha levantado el trofeo
Mari Carmen Gallart
El Valencia Basket está a un paso de hacerse con el título de campeón de la Liga Endesa. La victoria en el Palau en el tercer encuentro de la final (80-88) deja al conjunto taronja con todo a favor para sumar el segundo título de su historia.¿Que dicen los precedentes? La historia dice que, tras un 2-1 en el Playoff Final, el equipo que inició la serie con el factor cancha a favor tiene un 91,7% de opciones de acabar proclamándose campeón. En una temporada en la que alcanzó la Final Four de Atenas y donde el Roig Arena ha sido presentado al mundo por todo lo alto, los de Pedro Martínez dependen de sí mismos para ganar la Final de la Liga Endesa. Pero, para eso, hay que ganar un partido más.
Ya son 12 las oportunidades en las que se ha llegado al cuarto partido en una final de la Liga Endesa tras un 2-1 en el marcador, acabando la eliminatoria en 11 de ellas con triunfo del equipo con ventaja de campo. De esos doce casos previos, cinco concluyeron con 3-1 (41,7%), seis con 3-2 (50%) y sólo uno con 2-3 (8,3%).
Un solo 2-3 en la historia
Ese único precedente de remontada fue protagonizado por el Real Madrid. En aquella oportunidad, en la temporada 2004-05, el equipo blanco tenía la ventaja de campo en contra y fue capaz de dar la vuelta a un 2-1 adverso para imponerse por 2-3 al entonces TAU Cerámica en aquella final que concluyó con el triple ganador de Alberto Herreros. El último 2-1 en la historia del Playoff Final de la Liga Endesa data de la temporada 2018-19, con Real Madrid y Barça como protagonistas.
Tras comenzar la serie con dos triunfos del equipo blanco en el WiZink Center, el conjunto azulgrana se impuso en el primer duelo disputado en el Palau, sentenciando el Real Madrid en el cuarto.
Este miércoles el conjunto que dirige Pedro Martínez tendrá la primera oportunidad para cumplir con la estadística y hacerse con el triunfo esta temporada, aunque en caso contrario, el empate en la serie, devolvería el protagonismo al Roig Arena, donde ya ambos equipos se la jugarían a una sola carta.
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