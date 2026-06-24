El Roig Arena empuja en busca de la segunda liga

La tensión crecía conforme pasaban las horas y se acercaba el encuentro. Las camisetas y bufandas ‘taronjas’ iban en aumento en los alrededores del Roig Arena cuando los relojes se acercaba a la hora de apertura del pabellón valenciano para poder ver a través de las pantallas el cuarto partido de la final contra el FC Barcelona, un partido que, en caso de victoria de los de Pedro Martínez, significaría la segunda Liga del equipo masculino, casi diez años después de la primera, también con el entrenador catalán a los mandos del equipo.

La importancia del partido no es poca, de ahí que alrededor de 250 personas hayan decidido viajar a animar al equipo. Sin embargo, no son los únicos que animan al equipo. Gran parte de la afición se reunía a las afueras del Roig Arena desde las 18 horas con la intención de apoyar al equipo desde la distancia en la que es la segunda final de liga consecutiva del Valencia Basket. “Venimos con ganas de pasarlo bien, pero queremos la victoria”, explican Marcos, Santi y Jaime, tres aficionados que, a la espera de entrar al Roig Arena, se mostraban ilusionados ante la posibilidad de ganar la liga.

Y es que dos horas antes del partido la emoción de la final ya se notaba en los alrededores del pabellón del Valencia Basket. La fila de aficionados que pretendía entrar a ver la final sobrepasaba las canchas de baloncesto que se encuentran junto a la casa del Valencia Basket. Una afición que sentía los nervios a flor de piel, pero que se mostraba ilusionada ante la posibilidad de ganar la final y poder cerrar una temporada histórica por todo lo alto. “Son muchos nervios, es una temporada inigualable que solo puede terminar con la victoria en liga”, declaran Marcos y Valentina.

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"Y si ganamos, ¿Qué?"

Ya dentro del pabellón, la afluencia era cuantiosa con miles de personas ocupando los asientos como si un partido se tratara, pero para verlo por televisión. Tres cuartos del primer anillo estaban ya llenos -y seguía llenándose lo que faltaba- a falta de una hora para el salto inicial. La afición ‘taronja’, confiada de alzarse con la victoria desde antes de que comenzara el partido, convirtió las horas anteriores al encuentro en una fiesta que camuflaba los nervios y las emociones que se notaba que estaban a flor de piel. No faltaron los cánticos de “Y si ganamos qué?”, una invitación directa a la ilusión para todos aquellos que no creían en ella, pero que demuestran las ganas de la afición taronja. Poco antes de que arrancase el partido, seguían entrando aficionados taronja, que completaban el primer anillo y comenzaban a llenar el anillo superior.