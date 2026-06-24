Locura para Sergio de Larrea en su primera noche en la NBA: Drafteado por los Knicks y traspasado a Dallas Mavericks

Sergio de Larrea acaba de experimentar la locura de la NBA en sus primeras horas como jugador de la liga de baloncesto americana. El base taronja, que se presentaba al Draft de este año, ha sido elegido por los New York Knicks en la primera ronda que se celebraba la madrugada del martes al miércoles, pero su periplo con los actuales campeones ha terminado antes de comenzar, y es que poco más tarde ha sido traspasado a los Dallas Mavericks.

Este tipo de traspasos relámpago son de lo más normal en la noche del Draft de la NBA. De hecho, Larry ha sido elegido en un pick número 25 que originalmente pertenecía a Los Ángeles Lakers, pero que ha sido traspasdo a Nueva York pocos minutos antes de la elección. Cuando ha llegado el momento, han sido los actuales campeones los que han optado por elegir al base de Valencia Basket, pero poco después han completado un traspaso en el que han enviado los derechos de De Larrea a Dallas Mavericks, que es ahora mismo quien dispone del control de vallisoletano. A cambio, los de la gran manzana han recibido a Koa Peat, el pick 30 de este mismo Draft, y dos futuras elecciones de segunda ronda.

Cambio de equipo y de contexto

El contexto de Dallas Mavericks es totalmente distinto al de New York Knicks, por lo que el futuro de De Larrea ha podido dar un vuelco en cuestión de minutos. Si con la elección de New York su desembarco inmediato en la NBA no estaba del todo claro, con los Dallas Mavericks la posibilidad de que cruce el charco desde la próxima temporada tiene más fuerza. La razón es simple: Los Knicks son los actuales campeones, un equipo ganador que necesita rendimiento inmediato, por lo que una temporada más del vallisoletano en Valencia tenía mucho sentido. Dallas, por su parte, es un equipo en reconstrucción, en busca de talento joven al que poder desarrollar en sus propias filas, y ahí De Larrea tiene mayor encaje.

Todavía se desconoce si De Larrea irá ya la NBA o esperará un año más, pero la realidad es que perteneciendo a los Mavericks está más cerca de dar el salto que perteneciendo a los Knicks.

Aday Mara jugará con el MVP

Buena suerte, según se, mire para Aday Mara. El pívot español, campeón de la NCAA con Michigan, finalmente cayó al final de la lotería en el puesto 12. No obstante llegará a la NBA en un equipo campeón: Oklahoma City Thunder.

En OKC, campeón de la NBA en 2025, se encontrará con una plantilla llena de estrellas lideradas por el doble MVP, Shai Gilgueous Alexander. Mara cae más atrás de las previsiones que le situaban cerca del Top 10. No obstante, el pívot español estará en un equipo contender, que desde el inicio luchará por el anillo. De hecho este curso solo los Spurs finalistas de Wembanyama pudieron con los Thunder de Shai.

Mara entra directamente en la historia del baloncesto español, puesto que solo Pau Gasol, Fran Vázquez y Ricky Rubio fueron elegidos más arriba en el NBA Draft.

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¿Cuándo y dónde ver el la segunda ronda del Draft NBA en directo?

La segunda ronda del Draft NBA 2026 se celebrará durante la madrugada del jueves 24 al jueves 25 de junio (01:30 horas) en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). En España, el Draft podrá seguirse en directo a través de DAZN y de Amazon Prime. Además, la propia NBA ofrecerá seguimiento minuto a minuto a través de sus canales oficiales y plataformas digitales