MERCADO DE FICHAJES
El Valencia CF compra a Víctor Júnior
El club ha hecho oficial una operación que tenía cerrada, como informó SUPER hace más de un mes. Su nuevo contrato es de tres temporadas y hará la pretemporada a las órdenes de Corberán
Pascu Calabuig
El Valencia CF ha comunicado este miércoles, 24 de junio, que ha hecho efectiva la opción de compra de 100 000 euros que tenía sobre Víctor jr., futbolista que militó la pasada temporada en el VCF Mestalla en calidad de cedido procedente del Levante UD, y que ha brillado con goles y asistencias en el equipo B.
A sus 18 años, Víctor Fernández Durán, hijo del ex del Villarreal y Valladolid Víctor Fernández, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas de la cantera che y del panorama nacional. Se trata de un mediapunta con gran capacidad técnica, visión de juego y versatilidad para desenvolverse en distintas posiciones del frente ofensivo.
Números, a la altura de los mejores
El atacante fue una de las piezas más destacadas del filial durante el curso 2025/26, firmando un total de 16 participaciones de gol. Sus números se repartieron entre el Grupo III de Segunda Federación, donde anotó 11 goles y repartió 3 asistencias, y la Premier League International Cup, competición en la que añadió un gol y una asistencia más a su cuenta. Números que muy pocos a su edad lograron en todo el fútbol español.
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