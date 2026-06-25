Todo lo que no se vio de la final de Liga ACB: del corte de peluquín de Juan Roig al cava y los puros en el vestuario

La celebración del título de liga del Valencia Basket dejó imágenes tan históricas como el propio trofeo. Tras aplastar al FC Barcelona con una ventaja de 24 puntos en el marcador en el Palau Blaugrana, tan solo un color reía, gritaba y celebraba en la ciudad condal, el naranja. No tardó en comenzar la fiesta de los jugadores y de la afición, tanto en la pista como posteriormente en los vestuarios. No fueron los únicos, Juan Roig, el mecenas del Valencia Basket, también se mostró contento y feliz frente a las cámaras, dejando bien claro que se siente un valencianista más.

El Valencia Basket celebra el MVP de las finales de Jean montero / Valentí Enrich

Juan Roig, un abrazo de despedida y un peluquín

En medio de la celebración no faltaron momentos emotivos, ni mucho menos los graciosos. Juan Roig fue el protagonista dos de los momentos icónicos de la celebración. Poco después de finalizar el partido, se abrazó a Jean Montero, que se había besado el escudo nada más terminar el encuentro, y dirigiendole unas palabras a cámara. "Vaya donde vaya, bienvenido será cuando venga", aseguró, en lo que apunta a ser la despedida de un jugador que ha emocionado a toda la afición valencianista.

Sin tiempo para más dramas, pues estaban de celebración, el presidente se acercó a las gradas para agradecer a la afición valencianista. Fue ahí cuando un aficionado le acercó unas tijeras y le pidió que le cortase el peluquín. La imagen recordó a la del proio Roig, que se deshizo del pelo postizo en las celebraciones del título de la Copa del Rey de 1998 tras el tradicional paso por las duchas en plena celebración.

Dentro del vestuario pasaban cosas

Una vez terminaron la fiesta en la propia pista, los jugadores y el cuerpo técnico de Pedro Martínez continuaron la fiesta dentro del propio vestuario. Música en el altavoz, del que se encargaba Isaac Nogués, bailes, gritos de alegría, bebidas por todas partes... Una pequeña celebración que, como ya es tradición, tuvo su peculiar baño de 'espuma' para el entrenador del Valencia Basket. Fue Kam Taylor el encargado de llevar al centro del círculo a Pedro Martínez antes de que Costello, Sako, Reuvers y compañía se decidiesen a vaciar sus bebidas sobre él antes de continuar celebrando al grito de "Campeones Oé Oé", cántico que precedió a una nueva ducha sobre el técnico valencianista.

Jugadores del Valencia Basket celebrando en el vestuario / Valencia Basket

No quedó ahí la cosa de los vestuarios, siguieron los bailes en el interior del recinto blaugrana y con la emoción del momento, era la ocasión ideal de ir con todo. Lo demostró Isaac Nogués, que sacó un puro en el propio vestuario, al más puro estilo Michael Jordan, y no se lo quitaba de la boca mientras seguía bailando y celebrando.

La llegada al Aeropuerto de Manises

No era momento de bajar el ritmo y una vez dentro del aeropuerto quisieron seguir la fiesta. Esta vez fue Neal Sako quien se animó a continuar con el recital, de piano en esta ocasión, concertando 'Para Elisa' en el instrumento musical de 'El Prat' ante la mirada estupefacta de Brancou Badio, Kam Taylor y las hijas de ambos.

Una vez ya aterrizados en Manises siguió la fiesta, ahora sí, con los aficionados que se habían quedado en València. Gritos de "MVP MVP" y "Montero Quedate" a la estrella dominicana del Valencia Basket, que no paró a hacerse fotos con los aficionados, cánticos alabando a Pedro Martínez y al resto de la plantilla y un Nate Reuvers que seguía con ganas la celebración y estuvo favoreciendo los gritos y los canticos desde la puerta del autobús. Fue uno que, con cerveza en mano, se paró a hacerse fotos con los aficionados. No fue el único, Sako, Taylor, Cárdenas y Josep Puerto, que bromeaba con seguir la fiesta en 'Mya' durante la noche, también pararon para fotografiarse con los fanáticos que les esperaban a las puertas.

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Kevin Contreras

La celebración continuará hoy a partir de las 20 horas en el Roig Arena, el templo 'taronja' del club que abrirá sus puertas a partir de las 19 horas para celebrar el segundo título de liga. El club pretende recibir a la mayor cantidad de gente posible, por lo que ha habilitado tanto las gradas como la pista para que puedan entrar a recibir el premio la mayor cantidad de aficionados valencianistas. Poco antes de la llegada de los jugadores al pabellón valenciano, tanto ellos como el cuerpo técnico visitarán la basílica de la 'Mare de Déu dels Desamparats', patrona de València, para ofrecerle el título y buscar una bendición que otorgue muchas más alegrias al conjunto 'taronja'.