Juan Roig y la peluca del aficionado Enrique Salas, unidos por una promesa: "Me traje el pack de la gorra y las tijeras"

Fue uno de los momentos más simpáticos de la noche de este jueves 25 de junio, durante la gran celebración del título de liga del Valencia Basket en el Roig Arena. Juan Roig subió al escenario junto a Enrique Salas, abonado del club y fiel seguidor del equipo durante toda la temporada. Visiblemente emocionado, el máximo accionista tomó la palabra y relató una de las anécdotas más simpáticas de la final

"Os voy a contar lo que me pasó en el 98. Hice una promesa: si ganábamos la Copa del Rey, me quitaría la peluca. Una vez ganamos, mi sobrino, Juan Larraz Roig, me decía que me la tenía que quitar porque así lo había anunciado. Así que me ducharon, me quité la peluca y ya está", recordó Roig ante una grada entregada.

La promesa de Granada

El empresario enlazó aquella historia con la promesa de Enrique, que también había puesto su peluca en juego si el Valencia Basket conquistaba la Liga. "A Enrique le pasa lo mismo. Me dijo que, si ganábamos la Liga, se la iba a quitar", explicó Roig. La respuesta del aficionado terminó de desatar las risas: "Me traje el pack de la gorra y las tijeras, y te dije 'procede' y me cortó la peluca".

La escena tuvo su origen en la Copa del Rey de Granada, cuatro años atrás, cuando Roig lanzó el reto a Enrique. La apuesta se cumplió en Barcelona, tras el título de Liga, en plena celebración con la afición taronja desplazada al Palau Blaugrana. Allí, Juan Roig le cortó el peluquín a Enrique Salas, que había prometido quitárselo si el equipo ganaba una Copa o una Liga.

Juan Roig y Enrique Salas, en el Roig Arena, durante la noche del jueves. / Levante-EMV

La anécdota arrancó sonrisas entre los aficionados y trajo a la memoria aquella historia de 1998, cuando el entonces Pamesa Valencia ganó la Copa del Rey en Valladolid y Roig cumplió una promesa similar quitándose su propia peluca tras el título.

"Sangre taronja"

El propietario del club cerró su intervención entre risas y con un mensaje de orgullo taronja: "Sangre taronja tenemos. A ver a quién le quitaremos la peluca cuando volvamos a ser campeones la próxima vez. A ver si apostamos con otro la peluca para el año que viene".

Uno a uno, los dieciséis jugadores y los miembros del cuerpo técnico recorrieron el pasillo formado por los aficionados que siguieron el acto desde la pista central del Roig Arena, antes de acceder al escenario montado para la ocasión. En las pantallas se pudieron ver vídeos del partido y también de las primeras horas de la celebración.

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El último en entrar a la pista fue el capitán, Josep Puerto, que apareció con el título en brazos entre gritos de “campeones, campeones”. Tras ofrecer el trofeo a los aficionados, también lo compartió con Juan Roig, máximo accionista del club, y con la alcaldesa de València, María José Catalá. Cerca de cinco mil aficionados vivieron una noche mágica en el Roig Arena.